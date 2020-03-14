ملياردير صيني يتبرع لأميركا بمعدات فحص لكورونا وكمامات

أعلن جاك ما، الملياردير الصيني ومؤسس شركة "علي بابا" أنه سيتبرع بنحو 500 ألف من معدات فحص فيروس كورونا، ومليون كمامة للولايات المتحدة، وحث على التعاون الدولي للتصدي للمرض.

وتبرعت "مبادرة ما"، وهي نتاج تعاون بين مؤسسته الخيرية الخاصة وشركة "علي بابا"، في الآونة الأخيرة بمواد إغاثة لمناطق في اليابان وكوريا وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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وتعثرت جهود فحص الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بسبب معدات فحص معيبة وزعتها لحكومة في فبراير/شباط، وكانت تظهر بعض النتائج الخاطئة. وأدى هذا لانتكاس جهود واشنطن في احتواء التفشي الذي أصاب أكثر من 143 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 1600 في الولايات المتحدة بينما توفي بسببه 50 شخصا في أميركا.

وقال جاك ما، إن الاختبارات السريعة والدقيقة ومعدات الحماية الشخصية الملائمة للعاملين في المجال الطبي هي أكثر السبل فعالية في منع تفشي المرض.

وأضاف في بيان: "هذا الوباء الذي نواجهه اليوم لم يعد بإمكان دولة واحدة فقط التعامل معه".

وكان المليارديران مارك زوكربيرغ (مؤسس "فيسبوك") وبيل غيتس (مؤسس مايكروسوفت") أعلنا في الآونة الأخيرة مبادرات لتوسيع نطاق الفحص من الفيروس في ولايات محددة.