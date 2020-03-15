في الهند.. شربوا بول الأبقار لهذا السبب

استضافت جماعة هندوسية حفلا لاحتساء بول الأبقار أمس السبت، لاعتقادها أنه يقي من فيروس كورونا، لأن كثيرين من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص علاجية.

وأكد خبراء مرارا أن بول الأبقار لا يشفي أمراضا مثل السرطان، وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

واستضاف حزب أو الاتحاد الهندوسي لكل الهند "الحفل" في مقره في نيودلهي عاصمة البلاد، وحضره 200 شخص. ويأمل المنظمون في استضافة

فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما، كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبدا بالحاجة لتناول دواء إنجليزي".

ووقف تشاكراباني مهراج، رئيس الحزب لالتقاط الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر قرب رسم كاريكاتيري لفيروس كورونا.

وكان قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، قد روجوا لاستخدام بول البقر كعلاج للسرطان.

كما قال قيادي في ولاية آسام شمال شرقي الهند لنواب الولاية هذا الشهر خلال جلسة للبرلمان، إن بول الأبقار وروثها يمكن استخدامهما لعلاج فيروس كورونا.