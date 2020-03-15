كورونا يلاحق الأموات.. جثة مسافر تخضع لفحص الفيروس

سيخضع رجل توفي على متن رحلة جوية قدمت إلى مدينة بوسطن الأميركية، الجمعة، لفحص كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

في التفاصيل، أوضحت تقارير أن أميركيا عمره 59 عاماً، توفي على متن طائرة الخطوط الإماراتية التي وصلت مطار لوغان الدولي قادمة من دبي.

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وتجري الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الرجل، معلنة أنه سوف يخضع لفحص فيروس كورونا في إطار عملية تشريح لجثته.

وقال مسؤولون إن الرجل سافر من بوسطن إلى الهند في الرابع من مارس وقضى فترة توقف في دبي قبل رحلة العودة الجمعة.

وبحسب أقاربه، لم يواجه الرجل أي مشاكل صحية مسبقة، لكنه تعرض لاضطراب معوي استمر عدة أيام قبل وفاته.

أكثر من 1500 إصابة

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت سجلت 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19، من بينها 40 حالة وفاة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار الفيروس، التي تسمح للإدارة بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة المرض.

إلى ذلك تخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للوباء.