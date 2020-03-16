كورونا في بلد الأرز.. حجر صحي على الطريقة اللبنانية

على الرغم من الأيام العصيبة التي يعيشها اللبنانيون هذه الفترة مع التدهور الاقتصادي والأوضاع الصعبة في ظل ما حل بهم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد وإعلان السلطات التعبئة العامة، إلا أن حب الحياة يعشعش في نفوس هذا الشعب.

موضوع يهمك تراجعت جمعية المصارف في لبنان عن قرار إغلاق البنوك من يوم غد وحتى الـ29 من الشهر الحالي.واكتفت بالإغلاق اليوم، معلنة أن... بنوك لبنان تتراجع عن الإغلاق.. والبلاد في عين العاصفة بنوك وتمويل

فبعدما طالبت الحكومة اللبنانية، الأحد، المواطنين بالبقاء في منازلهم مدة أسبوعين في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم، للحد من انتشار الفيروس والتي شملت أيضاً إغلاق مطار بيروت، ومع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة، لم يستسلم الناس في بلد الأرز للأخطار المحدقة بهم من كل حدب وصوب.

ففي الأشرفية مثلا، تلك المنطقة القابعة وسط العاصمة بيروت، نرى في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سكانا احتفلوا بعيد ميلاد جارتهم من شرفة المنزل.

يظهر الفيديو لقطات طريفة جدا، بدأت بتجمع الناس على الشرفات وعينهم على منزل محدد.

من شرفة ذاك المنزل أطلت سيدة بجانبها زوجها وابنتها أخرجت إلى فتحة النافذة قالب حلوى مزينا بشموع، بدأت العائلة بالغناء ثم تبعتها بالصدوح أغان من كل البيوت المجاورة، فاحتفل سكان الأبنية بعيد ميلاد جارتهم التي خرجت تشاهد ما يحدث، تضحك وتصور اللحظات.

وفي منطقة أخرى، مبدأ #خليك_بالبيت لم يمنع سكانا آخرين خرجوا كما يقال باللهجة اللبنانية (من وهج القفص) إلى الشرفات كل من منزله أيضا يغنون ويرقصون ليخففوا عن أنفسهم ثقل الحجر الصحي المفروض.

طيب في أهضم؟ ♥️♥️♥️🇱🇧🇱🇧🇱🇧

جزء من اللبنانيين الواعيين اللي عاملين حجر منزلي وعم بسلّوا بعضن♥️ pic.twitter.com/K1m3IMr0qk — NicoleHajal (@NicoleHajal) March 15, 2020

3 وفيات و99 إصابة

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد اتخذت إجراءات تصاعدية منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي بدءاً بإغلاق المدارس والجامعات ووقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كوفيد -19.

إلى ذلك سجّل لبنان حتى الآن ثلاث حالات وفاة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في البلد إلى 99 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

ومع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأحد، إثر اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من أربع ساعات أن لبنان يعيش اليوم حالة طوارئ صحية، لذلك، تعلن الحكومة التعبئة العامة، بحسب تعبيره.

كما اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تسري ابتداء من الأحد حتى منتصف ليل 29 آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

تضمنت الإجراءات التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وإقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد 29 آذار/مارس 2020".

كذلك جاء في البيان إقفال المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وطائرات الشحن، وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة، مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة، باستثناء المطاحن والأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وتُستثنى المصارف أيضاً من الإقفال على أن تفتح أبوابها "بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً.

#خليك_بالبيت.. شوارع خالية

يذكر أن شوارع عدة في بيروت بدت شبه خالية منذ أيام، وقد أقفلت معظم المطاعم والمحال أبوابها، فيما اكتظت محال بيع المواد الغذائية بالمواطنين الراغبين في شراء حاجياتهم الأساسية. كما دعت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين للبقاء في منازلهم مستخدمين وسم #خليك_بالبيت.

وكانت الحكومة قد قررت وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشياً للفيروس مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين وفرنسا ومصر والعراق وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سوريا التي لم تعلن حتى الآن أي إصابة لديها.

إلى ذلك يتم عزل المصابين بشكل رئيسي بمستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناطق.