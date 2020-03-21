بعد انتشار كورونا.. كان السينمائي يستقبل المشردين

أعلن المسؤولون في كان الفرنسية الجمعة أن المدينة ستفتح الجناح المخصص لمهرجانها السينمائي السنوي الذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا للمشردين مع انتشار الوباء في فرنسا.

هذا وتم إلغاء مهرجان كان السينمائي الذي كان مقررا في الفترة الممتدة من 12 أيار/مايو إلى 23 منه بسبب انتشار وباء كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

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وسجلت فرنسا الجمعة 78 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد وفيات المرض في البلاد إلى 450.

وتم تأكيد حوالي 12612 إصابة لكن السلطات تحذر من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وفي مواجهة هذه التطورات، قالت سلطات بلدية كان إن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، كيّف لاستيعاب ما يصل إلى 50 شخصاً يعيشون في الشارع في ما اعتبروه "رمزا للتضامن".

وقال دومينيك أود لاسي نائب المدير العام للخدمات الحضرية في كان، "الأولوية حاليا هي العزل، ويجب عزل الأشخاص الأكثر ضعفا".

سيتم توفير الأسرة والوجبات ومراكز الاستحمام بما يتماشى مع التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي أثناء العزل المرتبط بالفيروس عبر فرنسا.

وأوضح أودي لاسي أن مشاهدة التلفزيون ستكون متاحة أيضا فيما ستفحص درجة حرارة الأشخاص وتفقد أمتعتهم عند المدخل.

وقال منظمو مهرجان كان الخميس إن الحدث لن يقام في أيار/مايو وقد يؤجل إلى منتصف حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو.

وتخطط سلطات مدينة نيس أيضا لفتح أماكن إقامة للمشردين اعتبارا من الاثنين.