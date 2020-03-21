رغم حظر التجمعات.. شاهد ما يحدث على شاطئ أسترالي

أغلقت السلطات الأسترالية شاطئ بوندي في سيدني، السبت، بعد توافد حشود كبيرة إليه رغم فرض الحكومة حظرا على التجمعات الكبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا الإجراء المؤقت بعدما انتشرت صور لشباب صغار في السن على رمال الشاطئ الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ما أثار احتجاجا من المستخدمين ومن المسؤولين على حد سواء.

وقال ديفيد إليوت المسؤول في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز "ما رأيناه هذا الصباح على شاطئ بوندي كان أكثر التصرفات غير المسؤولة التي شهدناها حتى الآن".

وقد يشمل هذا الحظر شواطئ أخرى إذا لم يتم التقيد بالإجراءات الحكومية التي تمنع التجمعات.

وحظرت التجمعات غير الضرورية التي تضم أكثر من 500 شخص، إذ يسعى المسؤولون إلى وقف انتشار الفيروس. وفي أستراليا ما يقرب من ألف إصابة مؤكدة بوباء "كوفيد 19".

وقالت السيناتور كريستينا كينيلي التي تعيش في سيدني: "إنه مرض يمكن أن يصيب الشباب ويمكن أن يقتلهم".