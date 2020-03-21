شاهد.. كورونا يحول الناس في إسبانيا إلى "ديناصورات"

منذ ظهوره قبل أشهر وحتى اليوم، لم يخلف فيروس كورونا المستجد إلا المآسي حول العالم، جثث في الشوارع ومستشفيات لم تعد تحتمل الزحام، ناهيك عن أعداد الوفيات وأرقام تملأها الأصفار تتحدث عن الإصابات.

ومن رحم كل هذا الوجع، تبقى فسحة ضوء صغيرة تعبر منها تصرفات مرحة تكسر حالة الرعب التي يعيشها العالم اليوم.

ففي إسبانيا التي سجلت حتى اليوم أكثر من ألف حالة وفاة، وعشرات الآلاف من المصابين، ابتكر المواطنون طريقة جديدة لوقاية أنفسهم وأسرهم من وصول عدوى "كوفيد – 19"، حيث استخدم مجموعة من السكان الزي الخاص بالديناصورات، نظرا لسماكة البدلة المحشوة بكمية كبيرة من الصوف وغيرها من المواد التي تجعلها تتخذ شكل الحيوان المفترس الأشهر على مر التاريخ.

وبالفعل، بدأت الناس يمشون في الشوارع لقضاء حاجاتهم كالديناصورات.

كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثرة خلال الساعات الماضية، أناساً بزي الديناصورات يملأون الطرقات والمحال التجارية يتبضعون ويقصون أحاديث على بعضهم بعضاً.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كان أعلن في وقت سابق، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

إلى ذلك أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين في البلاد.