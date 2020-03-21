متحدياً كورونا.. عمره 100 استبق العزل الصحي وتزوج

في حين يكافح العالم فيروس كورونا بكل الطرق والأساليب لمنع تفشيه خصوصاً لدى كبار السن، إلا أن الصحفي يافار عباس (100 عام)، الذي يعيش بلندن يمشي عكس التيار حيث قرر الزواج في ظل هذه الظروف، بل إنه سارع بإتمامه قبل اتخاذ الحكومة البريطانية قراراً بعزل كبار السن في محاولة للسيطرة على الفيروس وفق ما نقله موقع صحيفة "داون" الباكستانية.

هذا وكان لدى عباس مخاوف من تأثير خطة الحكومة لمواجهة كوفيد -19 على زفافه الذي كان من المقرر عقده في 27 مارس/آذار، لكن الحفل أصبح مهدداً بتفشي الفيروس ونصائح الحكومة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بالاستعداد لفترة من العزل الذاتي.

وقال عباس للموقع، إنه وعروسه الناشطة الهندية نور زهير عندما علما بأن كبار السن سيطلب منهم أن يعزلوا أنفسهم، ذهبا إلى مكتب تسجيل الزواج للسؤال عما إذا كانت هناك خطة بديلة لهما، لكن لم يكن هناك إجراء ووجدا أنهما لن يتمكنا من الزواج إذا بدأت فترة العزلة، ومن ثم قررا الزواج فوراً، ولم يتمكنا من إحضار الشهود فاتفقا على القيام بذلك في صباح اليوم التالي.

وأكد عباس، أن الدافع الذي يجعل رجلاً عمره 100 عام يتزوج في هذا العمر هو الحب، وقال "وقعنا في الحب، لا يهم كم عمري، لكن حتى فرق العمر لا يهم، ونحن سعداء جداً معاً".

وأكدت العروس، أنها ليست قلقة من الفيروس، وقالت "على الرغم من أننا عرضة للإصابة، فإنني لست خائفة من الأوبئة؛ لأنني كناشطة عملت في مناطق نائية في الهند وواجهت من قبل مخاطر صحية، وإن لم تكن مماثلة".

وذكرت أنهما سيقضيان أيام زواجهما المبكرة في عزلة ذاتية، حيث سيقرآن أكثر ويتحدثان مع بعضهما بعضاً، ولفتت أنهما عرفا بعضهما منذ أكثر من 10 سنوات، وتعمقت صداقتهما فقررا أن يجعلاها دائمة، وأكدت عن فارق السن بينهما، أن "العمر المناسب ليس شرطاً أساسياً للحب".

وذكر الموقع أن العروسان احتفلا بزفافهما في منزلهما حيث أقاما حفل استقبال صغير حضره 6 أشخاص، وقالت إحدى ضيفات الحفل، دوردانا أنصاري، إنها لم تتمكن من المشاركة كشاهد على الزواج كما كان مخططاً، لكنها حضرت حفل الزفاف، وذكرت "بدا كلاهما سعيداً ومرتاحاً جداً، لم أر مثل هذه السعادة على وجوه حتى الأزواج الشباب، لقد كان ذلك مثل حكاية خيالية".

وأكدت أن عباس رجل محترم أراد أن يمنح نور الأمن والأمان من خلال إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما، وقالت "قد يشعر الناس أنه من الغريب أن يتزوج رجل في عمره، لكننا نراه أمراً مختلفاً، فبيته سوف يكون مبتهجاً، ولن يكون وحيداً بعد الآن".