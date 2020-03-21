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ميسي يرد على تحدي تشافي.. يلاعب ورق الحمام ببراعة عالية

المصدر: دبي - العربية.نت
ميسي وتشافي
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رد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تحدي زميله السابق في نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز عبر اللعب بلفافة ورق الحمام بدلا من كرة القدم.

وتداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر به ميسي وهو يلعب بالورق ببراعة عالية لمدة 10 ثوان.

وكان تشافي نشر فيديو وهو يلعب بورق الحمام ويسددها باحترافية، في المرمى وكأنها كرة قدم.

وبات هذا النوع من التحديات رائجا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل الحجر المنزلي الذي يعيشه سكان الكرة الأرضية هذه الأيام.

هذا، وشارك الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي البقاء في المنزل، كل على طريقته الخاصة، بعضهم في ممارسة الرياضة وبعضهم الآخر في الطبخ وآخرون في القراءة.

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