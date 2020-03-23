حاكمة طوكيو عن الأولمبياد: يمكن التأجيل وليس الإلغاء

قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، الاثنين، إنها تتفق مع أحدث تعليقات من شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني بخصوص عدم استبعاد إمكانية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم أنها قالت إنه لا يوجد مجال للتفكير في الإلغاء، فيما أكد رئيس اللجنة المنظمة عدم إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 مشيرا إلى إمكانية بحث التأجيل ضمن خيارات أخرى.

وأضافت كويكي، في مؤتمر صحافي، أنها تأمل في مزيد من التواصل مع مسؤولي الأولمبياد لحل المشكلات المتعلقة بالقرية الأولمبية والمقيمين المحتملين خلال دورة الألعاب.

يأتي ذلك فيما قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020، الاثنين، إن منظمي الدورة سيبحثون خيار تأجيل الحدث الرياضي الكبير ضمن عدة سيناريوهات مختلفة يسعون إلى إعدادها في غضون 4 أسابيع لكن الإلغاء غير مطروح.

وقال موري في مؤتمر صحافي إن فريقا من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة سيبحث سبل المضي قدما في تنظيم الدورة الصيفية المقبلة.

هذا وقالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو، في وقت سابق الاثنين، إنها تشعر بالارتياح بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن يتم إلغاء دورة الألعاب، وأكدت أن بلادها ستلتزم بالقرار النهائي بخصوص هذا الأمر.

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وتحدثت هاشيموتو إلى الصحافيين بعدما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بعد اجتماع طارئ الأحد، أنها بدأت التجهيز "لخطط بديلة" لأولمبياد طوكيو 2020 ومن بينها إمكانية التأجيل.

وقالت هاشيموتو، التي سبق لها المشاركة في الأولمبياد: "بصفة عامة وبأمانة أنا سعيدة للاستماع إلى أن إلغاء الأولمبياد ليس خيارا".

وأضافت الوزيرة أن الاستعدادات مستمرة وفقا للخطة في الوقت الحالي، لكن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدعم أي قرار يتم اتخاذه.