في زمن كورونا.. بالصور زواج افتراضي على الإنترنت في الأرجنتين

بعد خطوبة استمرت سنة، كان زواج دييغو أسبيتيا وصوفيا كوجينو مقررا في 26 مارس مع حفلة تضم 400 مدعو بعد يومين على ذلك، إلا أن إجراءات الإغلاق التام في الأرجنتين اضطرتهما إلى الاحتفال بقرانهما عبر الإنترنت.

وقال دييغو (42 عاما) وهو موظف في صيدلية في كوردوبا (وسط) على بعد 700 كيلومتر شمال شرق بوينوس أيريس لوكالة فرانس برس: "الزواج من أهم المحطات في حياة الإنسان. ولم يكن من السهل علينا أن نقرر التخلي عن زواجنا، لكن وضعنا حلمنا جانبا، لأن في ذلك مصلحة الجماعة".

وقد دخلت إجراءات الحجر العام حيز التنفيذ، الجمعة، في كل أرجاء الأرجنتين. وجرت مراسم الزفاف في اليوم التالي عبر الإنترنت.

وقد وفر الجيران وصلة "واي فاي" للزوجين اللذين انتقلا قبل فترة قصيرة إلى منزلهما الجديد ولم يكن لديهما خدمة الإنترنت بعد. واحتفل عضوان من الكنيسة الإنجيلية التي ينتميان إليها بمراسم الزواج من خلال تقنية الفيديو، وشارك المدعون الـ 400 عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

وقالت صوفيا (32 عاما) وهي أستاذة في الهندسة الزراعية في جامعة كوردوبا "لم نحصل على مأدبة طعام والقصاصات الملونة ولا على فستان عرس لكن الزواج تم".

وأوضحت "الحفلة ستقام لاحقا لأننا نريد أن نتبادل القبل مع الجميع وأن نضحك ونشرب المتة"، وهو شراب تقليدي أرجنتيني.

وفرضت السلطات الأرجنتينية، الجمعة، العزل التام حتى 31 آذار/مارس على الأقل على سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا أملا بلجم انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 266 شخصا على ما تظهر الأرقام الرسمية مع أربع حالات وفاة.