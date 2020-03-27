زوجان في دبي ينظمان سباق ماراتون على شرفة منزلهما

سيجري زوجان من جنوب إفريقيا يعيشان في دبي سباق ماراتون على شرفتهما بهدف رفع معنويات الأشخاص المحجورين في منازلهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كولين ألين (41 عاما) الذي سيقوم بهذا النشاط برفقة زوجته هيلدا لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، إن التحدي سيبدأ عند السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي على شرفة تمتد على 19 متراً، ومن المقرر أن يستمر من سبع إلى ثماني ساعات.

وأوضح ألين أنه وزوجته يعتزمان اجتياز مسافة 42.2 كيلومتر حتى لو لم يكن من السهل الركض من جهة إلى أخرى على الشرفة. إلا أن كولين وهيلدا ليسا أول من قام بهذا التحدي.

فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر عدد من الأشخاص مقاطع فيديو لأنفسهم فيما يجرون سباقات ماراتون في المنزل.

وعلى شرفة يبلغ طولها سبعة أمتار في جنوب غرب فرنسا، قام رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بأكثر من 6000 رحلة ذهابا وإيابا في بث مباشر على "إنستغرام" حيث كان يشجعه العديد من متابعيه في سباق استمر أكثر من ست ساعات.

وركض رجل آخر حول شرفته 727 مرة ليكمل مسافة 42.2 كيلومتر في ما يزيد قليلاً عن خمس ساعات على وقع تصفيق جيرانه.

وستتم مشاركة سباق الزوجين الجنوب إفريقيين مباشرة على الشبكات الاجتماعية.

وقال ألين، المتخصص في الرياضة في الهواء الطلق والذي شارك في العديد من سباقات الماراتون في أنحاء العالم، إن الفكرة تقوم على تشجيع الناس على "التفكير في شيء آخر" غير الوباء والعزل.

وأضاف: "سيدفع ذلك الناس أيضاً إلى التواصل عندما يكونون قلقين"، مشيراً إلى أن الكثير من الأشخاص يريدون خوض هذه التجربة الآن.

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لكن الجري في ماراتون يتطلب تدريباً كافياً. وستساهم ابنة الزوجين جينا البالغة من العمر 10 سنوات في هذا الماراتون من خلال توفيرها الماء والوجبات الخفيفة لوالديها خلال مغامرتهما.

وفرضت السلطات في الإمارات قيوداً على التنقل من الخميس إلى الأحد من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً للقيام بحملة تنظيف وتطهير لوسائل النقل العام والمباني. ويُسمح فقط لموظفي القطاعات الأساسية بالتنقل خلال هذه الساعات.

وخلال النهار، لا ينصح بأي تحرك غير ضروري. وتدعو السلطات السكان "للبقاء في المنزل".

وسجلت 333 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات، إضافة إلى حالتي وفاة.