فيديو من تايلاند..رعب الفيروس يثير تمرداً في معتقل

أكد مسؤول بارز بوزارة العدل التايلاندية أن سجناء أضرموا النار في مقصف سجن في شمال شرقي البلاد وفر عدد من السجناء وسط أعمال شغب، الأحد، أثارتها شائعات عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت تقارير إخبارية أعمدة دخان ضخمة تتصاعد فوق السجن الذي يضم نحو ألفي نزيل من الرجال والنساء في إقليم بوريرام.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "مجموعة صغيرة من السجناء حكم عليها بالسجن مدى الحياة في وقت سابق هذا الأسبوع ونشرت شائعة أن المنشأة غير آمنة بسبب كورونا". وأضاف: "انضم للمجموعة 100 سجين آخر في أعمال الشغب".

وكشف كريسانا باتانتشارون، نائب المتحدث باسم الشرطة، أن ضباط الشرطة انتشروا لاحتواء الموقف بما في ذلك ملاحقة الهاربين أثناء الفوضى.

وفُرضت قيود على الحركة في عدة أقاليم في تايلاند مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 1388 حالة بزيادة 143 حالة جديدة أُعلنت، الأحد.

وأعلنت تايلاند كذلك حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس 7 حالات.