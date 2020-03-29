حفل في الحجر الصحي "يحرج" عروسين.. تنمر وانتقادات

في خطوة "طريفة" وسط زمن فيروس كورونا الذي غزا العالم أجمع، ومن حجره الصحي بالبحر الميت في الأردن، احتفل الشاب أوس العونة بزواجه مع عروسه بعد أن تأجل مرات عدة.

إلا أنه تعرض لموجة من التنمر الإلكتروني والإساءات بعد أن انتشرت مقاطع مصورة قصيرة له وهو يرتدي بذلته وبجانبه عروسه بالفستان الأبيض، وسط تصفيق من عدد من العاملين في الفندق الذي يتواجد فيه مع مئات المحجوزين احترازياً منذ 16 مارس الحالي.

موضوع يهمك طالب عريس إربد، الذي تسبب حفل زفافه بوقوع إصابات بفيروس كورونا المستجد، من جميع من حضروا الحفل بعزل أنفسهم في المنازل... رسالة حزينة لعريس إربد من الحجر الصحي للشعب الأردني فيروس كورونا

وقال العريس الأردني، البالغ من العمر 27 عاماً والذي يحمل الإقامة الأميركية، وتحمل زوجته صابرين الجنسية الأميركية، لـ"سي إن إن بالعربية": "أنا أردني أعمل منذ 4 سنوات في الولايات المتحدة وتعرفت إلى زوجتي هناك، وعقدنا قراننا قبل نحو عام، لكننا لم نقم حفل زفاف وتأجل أكثر من مرة بسبب ظروف خاصة بي، ومنذ أكثر من 5 أشهر عقدنا العزم على أن نسافر إلى الأردن، لأن أهلي هناك لإقامة الزفاف وحجزت في صالة أفراح في عمّان بتاريخ 27 مارس إلا أن كل المخططات ألغيت بعد أزمة فيروس كورونا".

كما أوضح العونة في حديثه، أنه لم يكن يعلم بإجراءات الحجر الصحي عند وصوله المطار، إذ قدم إلى عمّان برفقة زوجته التي جلبت أيضاً معها تجهيزات الزفاف، بما في ذلك الفستان الأبيض وقد اشترته قبل أشهر، مضيفاً: "وللأسف منذ وضعنا بالحجر الصحي في الفندق كثر الكلام حول تواجدنا، رغم أن قراننا عقد في أميركا ومسجّل لدى الحكومة الأميركية ولدى شيخ ومعنا الوثائق بذلك، فارتأيت أن أشهر الزواج ولو لدقائق بالتشاور مع الأهل".

إلى ذلك أشار إلى أن مراسم الزواج كاملة كانت جاهزة من حجز صالة وطباعة دعوات الزفاف، وكذلك قدوم أهل العروس من أميركا بعد وصولهما بيومين، غير أن الرحلة ألغيت، كما أنه كان من المقرر أن يعود إلى أميركا في 3 إبريل المقبل بحكم إجازته المحدودة، ولكن الرحلة ألغيت أيضاً.

وتلقى الثنائي هدية من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأردني، الأمير حسين، وشاركت قناة "المملكة" الأردنية مقطعاً مصوراً، يُظهر مسؤولين يقدمان الهدية إلى العروسين.

وأعلنت المملكة الأردنية، مساء الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد نتيجة الإصابة بكورونا.