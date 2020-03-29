قبل فصلهم بسبب كورونا.. الحظ يحالف 20 موظفا

عاد 20 موظفاً في مطعم في فلوريدا قبل أيام إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم، قبل يوم من قرار إغلاق المطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا، وقبل يوم أيضا من تحول معظمهم لعاطلين عن العمل.

وفي تفاصيل القصة التي ذكرتها سلسلة "سكيليت" المحلّية المتخصّصة بتحضير وجبات الفطور، أن أحد الزبائن ترك بقشيشاً سخيا يبلغ 10 آلاف دولار في مطعم في فلوريدا، تقاسمه نحو 20 موظّفاً بشكل متساو، قبل طرد معظمهم من العمل في اليوم التالي بسبب وباء كورونا المستجد.

وكتبت السلسلة على صفحتها على "فيسبوك" الخميس "رغم كلّ القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم".

وترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية باستثناء خدمات توصيل الطلبات.

وفي حديثه للصحافة المحلية، قال مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند، "لا نعرف حتى الآن من هو"، لكنّه يأمل بتحديد هوية هذا المحسن السخيّ.

وتابع: "لدينا زبائن يتردّدون بانتظام منذ سنوات، إنهم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضّلة وأين يفضّلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم".





وشرح صاحب المطعم عن سبب اضطراره للتخلّي عن 90 في المئة من أصل 200 موظّف يعملون في تسعة مطاعم في فلوريدا بسبب قرار الإغلاق.