الأمير هاري وزوجته رداً على ترمب: لا نحتاج حمايتكم

"عليهما أن يدفعا"، بهذه الكلمات غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، عبر تويتر حول قرار الأمير هاري وزوجته الانتقال من كندا للولايات المتحدة، وبعد ساعات من التغريدة التي أعلن فيها ترمب أن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية للأمير وزوجته، رد الاثنان على الرئيس، مؤكدين أنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأميركية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد إن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته... ترمب يستقبل هاري وميغان في أميركا بتغريدة لافتة الأخيرة

وكتب ترمب يوم الأحد على تويتر عن الزوجين، "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة لكن، أميركا لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".

"تمويل خاص"

بدورها، ردت متحدثة باسم الزوجين في بيان صدر في وقت لاحق "دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما أية خطط لمطالبة الحكومة الأميركية بموارد أمنية. تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص".

وكان الزوجان قد أعلنا في يناير/كانون الثاني أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجلوس، حيث أمضت ماركل سنوات عمرها الأولى فيها وما زالت أمها دوريا تعيش هناك.

ماركل عن ترمب يكره النساء.. والأخير: بغيضة!

يشار إلى أن الدوقة ميغان ماركل كانت قد انتقدت ترمب خلال حملته الانتخابية في 2016 ووصفته بأنه مثير للانقسام ويكره النساء.

بالمقابل، علق ترمب العام الماضي على انتقاد الدوقة قائلا: "لا أعرف هذا. ماذا يمكن أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها بغيضة". لكن الرئيس تمنى لها أيضا التوفيق في حياتها الجديدة كعضو في العائلة الملكية البريطانية.

وتزوجت الممثلة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث في 2018.



وفاجأ الزوجان العائلة الملكية في أوائل يناير/كانون الثاني بإعلانهما أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية للتخلص من التدقيق الكثيف لوسائل الإعلام التي تتبعهما منذ سنوات عديدة.

وكندا أيضا تخلت عن حمايتهم

أما بعد القرار فقد عاش الزوجان عدة أشهر مع ابنهما آرتشي بجزيرة فانكوفر في كندا، ثم ذكرت صحيفة صن البريطانية الأسبوع الماضي أن الزوجين استقلا رحلة جوية خاصة إلى لوس أنجلوس لكن الصحيفة لم تحدد متى حدث ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا في وقت سابق من الشهر الحالي على إغلاق الحدود بينهما أمام السفر غير الضروري عند

المعابر البرية بهدف تخفيف الضغط على النظم الصحية بسبب فيرس كورونا.

وقالت كندا الشهر الماضي إنها لم تعد تتكفل بالأمن بعد تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية.



فيما يبدو أن الدوقة بدأت بالعمل، حيث أعلنت شركة والت ديزني الأسبوع الماضي أن ماركل أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه على منصة (ديزني+) يوم الجمعة.