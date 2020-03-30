هولندا.. سرقة لوحة لفان غوخ من متحف مغلق بسبب كورونا

أعلن متحف هولندي مغلق حالياً لمنع تفشي فيروس كورونا، اليوم الاثنين، سرقة لوحة لفنسنت فان غوخ كانت معارة لإقامة معرض، أثناء اقتحام وقع الليلة الماضية.

وقال متحف سينغر لارين شرق أمستردام إن لوحة "حديقة الربيع" للفنان الهولندي الشهير سرقت في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وصرح مدير المتحف، إيفرت فان أوس، أن المتحف الذي يضم مجموعة الزوجين الأميركيين ويليام وآنا سينغر "غاضب ومصدوم وحزين" لسرقة اللوحة.

قيمة العمل الذي كان معارا من متحف غرونيغر في مدينة غرونيغن شمال هولندا، لم تعرف على الفور. وتحقق الشرطة في السرقة.

قبل الإغلاق، ضم المتحف معرضا بعنوان "مرآة على الروح" تضمن أعمالا لفنانين من توروب إلى موندريان، بالتعاون مع متحف ريكسموسن في أمستردام.

ركزت مجموعة المتحف على الحداثة، مثل اتجاهات الانطباعية الجديدة، والتعبيرية والتكعيبية.