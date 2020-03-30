نيمار متهم بخرق الحجر.. صور ورطته وزائر واحد

وجد المهاجم البرازيلي، نيمار، لاعب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، نفسه أمام مأزق بسبب صور نشرها هو بذاته على حسابه في إنستغرام يظهر فيها مستمتعاً بأشعة الشمس، ويلعب الكرة مع مجموعة من الأصدقاء.

وفي حين وجهت اتهامات للاعب المعروف بأنه خالف قواعد الحجر الصحي وتعليمات الحد من الاختلاط، بسبب انتشار فيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده، نفى نيمار كل ذلك جملة وتفصيلا.

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"نحن محجورون"

وقال اللاعب ذو الـ28 ربيعا في بيان، إن الأشخاص الذين ظهروا في الصور معه سافروا معه من باريس على متن طائرة خاصة، وإنهم يخضون للجحر الصحي معه.

بدوره، أفاد متحدث باسم نيمار في تصريحات نشرتها مجموعة غلوبو الإعلامية في البرازيل، أن الصورة تظهر نيمار مع أشخاص يخضعون للحجر الصحي معه وهم أشخاص سافروا معه من باريس إلى البرازيل، بحسب تعبيره.

كما أوضح المتحدث أن موكله دعا هؤلاء الأشخاص إلى قضاء مدة الحجر الصحي وهي 14 يوما معه قبل الانضمام إلى أسرهم.

"شخص واحد زار نيمار"

وأضاف البيان أيضا أن الشخص الوحيد الذي زار نيمار هو ابنه ديفي لوكا، وأن المهاجم تجنب لقاء بقية أقاربه بما في ذلك والدته وجدته وشقيقته، مردفا أن المنزل الذي يمضي فيه اللاعب الحجر الصحي معزول تماما ما يمنحه الهدوء وصفاء الذهن المطلوب للتركيز على التدريبات.

إلى ذلك، قال: "يواصل نيمار نشاطه اليومي من أجل منع الإصابة والحفاظ على لياقته مع مدربه ريكاردو روسا. وهو يتطلع إلى انتهاء هذا الوقت العصيب الذي تواجهه الإنسانية والعودة للعمل من جديد بعد ذلك، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن صورة نشرها اللاعب كانت قد حظيت بأكثر من 2.7 مليون إعجاب، بينما نالت أخرى حوالي 2.5 مليون إعجاب، وثالثة بحوالي 1.8 مليون إعجاب.