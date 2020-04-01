حذارِ من استخدام المعقمات على الحيوانات الأليفة

حذرت نقابة الأطباء البيطريين في فرنسا أصحاب الكلاب والقطط من خطر استخدام المنظفات أو معقم اليدين لتطهير حيواناتهم الأليفة. ففي خضم تفشي فيروس كورونا المستجد، أدى الخوف من العدوى إلى مبادرات خطيرة من قبل بعض مربي الحيوانات الأليفة.

ومنذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر مستخدمو الإنترنت صوراً للكلاب التي حرقت قوائمها بعدما استخدم أصحابها معقمات ومنتجات مبيضة لتطهيرها.

وعلّقت كريستين ديبوف المستشارة في نقابة الأطباء البيطريين في منطقة باريس قائلةً: "من الغريب تطهير الحيوان بالمنظفات أو معقم الأيدي فيما ندرك أن الماء والصابون أو الشامبو المخصص للكلاب فعال".

وأوضحت أن الكلاب والقطط تلعق نفسها وهذه المنتجات "يمكن أن تسبب تهيجاً في الأغشية المخاطية وحساسية جلدية".

موضوع يهمك تظاهر قروي من كشمير بأنه ميت وسافر أكثر من 160 كيلومتراً في سيارة إسعاف مع أربعة آخرين في محاولة يائسة للتحايل على... كشميري مسن يتظاهر بالموت للعودة إلى دياره الأخيرة

وحذّرت الطبيبة البيطرية من أنه "إذا تناول الكلب أو الهر الكحول خلال لعق نفسه فإنه سيصاب بردة فعل أكثر حدة من الإنسان لأنه لا يهضم الكحول بشكل صحيح".

وأوضحت أن غسل قوائم الكلب بعد عودته من النزهة بالماء والصابون "فعّال بما فيه الكفاية".

كما أكدت ضرورة "احترام المسافة بين البشر والحيوانات وغسل الأيدي بعد اللعب معها وتجنب الاتصال الوثيق بها وعدم السماح لها بلعق يدي الإنسان ووجهه".

وختمت الطبيبة البيطرية نصائحها قائلةً: "عندما نصادف كلبا أو قطة في الطريق، يجب عدم ملامسته أو السماح له بالاقتراب منا".