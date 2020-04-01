سائق سيارة لامبورغيني يلوم كورونا بعد تجاوز السرعة

قال أسترالي أوقف وهو يقود سيارة لامبورغيني بسرعة تفوق المستوى المحدد بمرتين تقريباً في سيدني، إنه متوجه إلى المستشفى ليخضع لفحص فيروس كورونا المستجد، على ما قالت الشرطة اليوم الأربعاء.

وقد أوقف الرجل بعدما كان يسير بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة في منطقة تبلغ فيها السرعة القصوى 90 كيلومتراً الاثنين. وقد غُرم وسحبت منه رخصة القيادة.

وقد حضت الشرطة الأستراليين الذين يشتبهون بإصابتهم بـ"كوفيد-19" الاتصال بأقرب عيادة طبية إليهم.

وقال المسؤول في الشرطة مايكل كوربوي: "يجب على السائقين عدم انتهاك قوانين السير في أي ظروف كانت".

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وأضاف: "إذا اشتبهتم بأنكم مصابون بأعراض كوفيد-19 وتريدون الحصول على مساعدة من طبيب أو مستشفى، الرجاء الاتصال وأخذ موعد مسبق" وفي حال وجود حالة طارئة الاتصال بخدمة الطوارئ.

وقيّدت ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكبر ولايتين بأستراليا من حيث عدد السكان، التجمعات العامة بما لا يزيد عن شخصين في إطار إجراءات جديدة تستهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 4000 في أنحاء البلاد.

وسُجلت معظم الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في أستراليا في الولايتين. وبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد 16.

وتفرض الشرطة في ولاية فيكتوريا غرامة قدرها 1600 دولار أسترالي (984 دولاراً أميركياً) على من ينتهكون حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة ما لم يكونوا من أسرة واحدة.

وبدأت أستراليا في مطلع الأسبوع فرض حجر صحي في الفنادق أو منشآت أخرى لمدة 14 يوماً على كل الوافدين من الخارج تحت رقابة الشرطة.