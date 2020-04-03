لن تصدق.. هذا عدد زوار متحف اللوفر إلكترونياً

ارتفع عدد زوار موقع اللوفر الإلكتروني بشكل هائل، فقد أصبحت الزيارات 400 ألف، بعدما كانت 40 ألفاً في اليوم، خلال الفترة العزل في فرنسا وفي العديد من البلدان الأخرى، بسبب فيروس كورونا.

ومثل كل المتاحف التي أغلقت أبوابها، يسعى المتحف الأكثر زيارة في العالم (حوالي 10 ملايين زائر في العام 2019) إلى جعل الحجر المنزلي فرصة للوصول إلى الأشخاص الذين ليس لديهم الوقت لزيارته شخصياً في الأيام العادية وجعلهم يكتشفون المجموعات التي يضمها وتاريخه فيما يجلسون في منازلهم.

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هذا وقد تم تنزيل تطبيق لتجربة بتقنية الواقع الافتراضي "وجهاً لوجه مع الموناليزا" ثلاثة آلاف مرة تقريباً.

كما تسمح هذه التقنية بدخول عالم موناليزا ورؤيتها تتحرك لاكتشاف داخلها وأسرارها.

ومنذ العام 2009، عزز متحف اللوفر أخيرا وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم يتابع حساباته البالغ عددها 14 على الشبكات المختلفة، 7,9 مليون مشترك.