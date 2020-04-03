وصية عجيبة.. دفنوه مع سيارته في إفريقيا

في واقعة غريبة من نوعها، نفذت عائلة عضو الحركة الديمقراطية المتحدة في جمهورية جنوب إفريقيا، تزكيدي بيتسو، البالغ من العمر 72 عاماً، رغبته في أن يدفن أثناء قيادته سيارته المفضلة.

وحققت العائلة رغبة الراحل الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم وضعه خلف عجلة قيادة سيارة مرسيدس التي اشتراها لهذا الغرض، قبل عامين، في بدلة بيضاء كريمية.

كما تم تثبيته بحزام أمان ومن ثم دفنه.

Niyamnngcwaba umntu eSterkspruit Prof @ZakesMda andinabhongo. Tyhini bawo. This is Mr Tshekedi Pitso’s funeral in Jozana, Sterkspruit. pic.twitter.com/SygxrexuAF — nikelo mabandla (@nikelo_m) March 28, 2020

وفقاً للأقارب، فقد كان بيتسو من أشد المعجبين بالسيارات الألمانية، وأخبر منذ فترة طويلة الجميع أنه يريد أن يدفن بهذه الطريقة.