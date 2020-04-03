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وصية عجيبة.. دفنوه مع سيارته في إفريقيا

المصدر: دبي - العربية.نت
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في واقعة غريبة من نوعها، نفذت عائلة عضو الحركة الديمقراطية المتحدة في جمهورية جنوب إفريقيا، تزكيدي بيتسو، البالغ من العمر 72 عاماً، رغبته في أن يدفن أثناء قيادته سيارته المفضلة.

وحققت العائلة رغبة الراحل الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم وضعه خلف عجلة قيادة سيارة مرسيدس التي اشتراها لهذا الغرض، قبل عامين، في بدلة بيضاء كريمية.

كما تم تثبيته بحزام أمان ومن ثم دفنه.

وفقاً للأقارب، فقد كان بيتسو من أشد المعجبين بالسيارات الألمانية، وأخبر منذ فترة طويلة الجميع أنه يريد أن يدفن بهذه الطريقة.

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#إفريقيا, #أفريقيا

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