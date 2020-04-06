بعد 7 سنوات.. رئيس وزراء أيرلندا يعود للطب لمكافحة كورونا

أفادت صحيفة "ذا أيريش تايمز" The Irish Times، بأن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارداكار، قرر العمل في مهنته السابقة كطبيب ليوم في الأسبوع، لمساعدة هيئة الصحة في بلاده على مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن فارداكار تلقى التعليم الطبي في جامعة "ترينيتي" بالعاصمة دبلن، حيث درس 4 سنوات وتخرج منها عام 2010 بعد حصوله على الشهادة، وعمل 3 سنوات كطبيب عام حتى 2013 حينما تم شطب اسمه من سجل الأطباء بسبب دخول في المسيرة السياسية.

ومع انتشار جائحة فيروس كورونا في أيرلندا، أعلنت هيئة الصحة الوطني إطلاق حملة لحشد موظفين إضافيين لهم خبرة عمل في قطاع الطب لضمان احتياط في الكوادر خلال ظروف انتشار المرض ونقص الأطباء.

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وأفادت الصحيفة بأن هيئة الصحة الوطنية تلقت حتى الآن 50 ألف طلب، بينها من رئيس الوزراء، الذي تم إعادة اسمه في سجل الأطباء الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن فارداكار، الذي ينحدر من عائلة الأطباء، سيقوم بممارسة العمل الطبي مرة واحدة في الأسبوع، في قطاع سيتم اعتباره مناسبا ووفقا لمؤهلاته.

وتم تسجيل أول إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في أيرلندا يوم 29 فبراير الماضي، وحتى الآن بلغ العدد العام للحالات المرصودة في البلاد 4994، بما في ذلك 158 وفاة، وسط استمرار انتشار المرض بوتيرة سريعة.