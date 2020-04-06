في سابقة.. عدوى كورونا تصيب نمراً في أميركا

سجلت الولايات المتحدة أول إصابة لحيوان بفيروس كورونا، وفي سابقة تعد الأولى على مستوى العالم في انتقال العدوى لنمر.

وقال متحدث باسم حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأميركية، إن فحوصا أثبتت إصابة أنثى نمر في الحديقة بالمرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وذلك في أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وأول إصابة لنمر بالمرض على مستوى العالم.





وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية التي تدير حديقة الحيوان في بيان، إن نتيجة الفحوص التي أجريت لأنثى النمر، التي أطلق عليها اسم نادية وتبلغ من العمر أربع سنوات وتنتمي لفصيلة نمر الملايو، جاءت إيجابية، وإنها عانت من سعال جاف لكن من المتوقع أن تتعافى.



وأضافت في بيان "فحصنا أنثى النمر بدافع الحرص الشديد وسنعمل على أن تسهم أي معرفة نكتسبها بخصوص كوفيد-19 في الفهم العالمي المستمر لهذا الفيروس المستجد".

وذكرت إدارة حديقة الحيوانات أن المرض أصيبت به كذلك 3 نمور أخرى إضافة إلى 3 أسود، ويعتبر أن الفيروس انتقل إليها من أحد الموظفين.

وأشارت جمعية حماية الطبيعة البرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية كل الموظفين في حديقة الحيوانات وكذلك باقي السنوريات في المنشأة.

وأكدت وزارة الزراعة الأميركية لاحقا إصابة النمر ناديا بالفيروس، قائلة إن هذه الحالة هي الأولى لتسجيل المرض لدى حيوان في الولايات المتحدة.

وسبق أن أكد علماء المعهد البيطري للأبحاث العلمية في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد قد يصيب هذه الفصيلة من الحيوانات، فيما تم تسجيل إصابتين لدى قطتين في بلجيكا وهونغ كونغ.