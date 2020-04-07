الحيوانات لم تسلم.. نمر يصاب بالعدوى من راعيه

أعلنت حديقة حيوانات في برونكس بنيويورك الأحد ثبوت إصابة نمر بكوفيد 19، إثر نقل العدوى إليه من المسؤول عن رعايته الذي لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان إن النمر الماليزي "ناديا" البالغ أربع سنوات وشقيقته "أزول" ونمرين وثلاثة أسود تعاني كلها من السعال الجاف، لكن من المتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

موضوع يهمك فيروس لا يمكن رؤيته بالعين المجردة استطاع أن يؤرق العالم أجمع خلال أشهر. فسارعت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات احترازية غير... لهذا تظهر أعراض كورونا على مصابين و"تختفي" عند آخرين صحة

وأضاف البيان: "أجرينا فحوصاً للحيوان مع اتخاذ كل الاحتياطات وسنتأكد من أن أي معرفة مكتسبة لكوفيد 19 ستساهم في فهم أوضح لهذا الفيروس المستجد".

كما أوضح: "رغم أن شهيتها انخفضت، فإن هذه الحيوانات تتحسن بفضل الرعاية البيطرية في الحديقة وهي نشطة وتتفاعل جيداً مع حراسها. لا نعرف كيف سيتطور هذا المرض لدى القطط الكبيرة لأن الحيوانات قد تتفاعل بشكل مختلف مع الفيروس، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع شفاءها التام".

وأغلقت حدائق الحيوانات الأربع والأكواريوم في مدينة نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بسبب كورونا، منذ 16 مارس.