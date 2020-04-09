فقط في العراق.. تحية من الفريق الطبي لمرضى كورونا

مشهد يثلج القلب

نعم هم ابناء العراق الغيارى

تحية لمركز الشفاء التخصصي

وتحية لجميع الكوادر الطبية في العراق

وفي جميع انحاء العالم

وجه لهم كلمة تليق بهم ! pic.twitter.com/6TIocFKKvx — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 8, 2020

بعد تحية الكوادر الطبية في العالم والعاملة في مواجهة فيروس كورونا، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لفريق طبي عراقي وهم يوجهون بدورهم تحية لمرضى كورونا من خارج مركز الشفاء التخصصي.

ولوح الأطباء على وقع أغانٍ عراقية، للمرضى الذين اصطفوا على منافذ الغرف، حيث يعالجون وردوا التحية بأفضل منها.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 80 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وكركوك وكربلاء".

وأضاف: "تم تسجيل 4 حالات وفاة في العاصمة بغداد والبصرة"، مشيراً إلى أن "الوزارة فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2083 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وتابع: "تم تسجيل 79 حالة شفاء اليوم"، مشيراً إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1202 إصابة، والوفيات 69 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 452".