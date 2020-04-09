كيف حال كورونا دون وقوع كارثة في إيطاليا؟

انهيار جسر في إيطاليا



انهار جسر في أحد أكثر الطرق ازدحاماً بـ #إيطاليا في الأيام العادية، لكن حظر التجول الذي فرضته السلطات ووقف حركة المرور، ساهم في التقليل من حجم الكارثة، إذ لم يصب سوى سائقيْن بجروح pic.twitter.com/tQGdxMV9WG — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 9, 2020

انهار جسر في أحد أكثر الطرق ازدحاماً بإيطاليا في الأيام العادية، لكن حظر التجول الذي فرضته السلطات ووقف حركة المرور، ساهما في التقليل من حجم الكارثة، إذ لم يصب سوى سائقيْن بجروح.

وذكر متحدث باسم إدارة الطوارئ المحلية، حسب وكالة "رويترز"، أن الحادث وقع في طريق SS330، قرب بلدة أولا الواقعة على نصف الطريق بين جنوة وفلورنسا، مشيرا إلى أن طول الجسر المنهار يبلغ 260 متراً.

وعلى الرغم من أن هذا الطريق في العادة مكتظ بالسيارات، كانت سيارتان فقط على الجسر لحظة انهياره، وذلك لأن الطرقات كانت خالية تقريبا من وسائل النقل، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتعرض سائقا السيارتين لإصابات خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأوصت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي شركة ANAS التابعة لسيطرة مجموعة شركات سكك الحديد الحكومية Ferrovie dello Stato، والتي كانت تشغل الجسر، بإعداد تقرير مفصل بشأن أسباب الحادث.