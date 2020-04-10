بسبب إخفائها ورق المراحيض.. شاب يضرب والدته

ألقي القبض على شاب من كاليفورنيا بعدما ضرب والدته التي أخفت ورق المرحاض لمنع استخدامها بكثرة في الوقت الذي تشهد فيه هذه السلعة نقصاً مرتبطاً بتفشي فيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطقة باسم الشرطة شيرلي ميلر قولها، إن الشرطة استدعيت في منتصف الليل إلى مدينة سوغس في شمال لوس أنجلوس بعد حصول نزاع عائلي حول ورق المرحاض.

وقالت الأم للشرطة إنها أخفت ورق المرحاض لأن ابنها أدريان يان البالغ من العمر 26 عاماً كان يستخدم الكثير من هذا المنتج الذي يصعب العثور عليه في المتاجر في الوقت الحالي.

وبعدما رفضت الكشف عن مكان إخفائها ورق المرحاض، علا الصراخ وضربها ابنها، بحسب ميلر التي أشارت إلى أن تدابير الإغلاق أدت إلى زيادة العنف المنزلي.