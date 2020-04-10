عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

هذا ما فعله صانعو الشوكولاتة لحث الناس على البقاء بالمنزل

المصدر: دبي – العربية.نت
لوحة من الشوكولاتة ابتكرها الشيف مايكل لويس أندرسون
رابط مختصر

استمر صانعو الشوكولاتة وكبار الطهاة في بلجيكا في إنتاج الحلوى احتفالا بعيد الفصح رغم القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تغلق المتاجر المختصة ببيع الشوكولاتة أبوابها بل أتاحت أيضا توصيل الطلبات للمنازل. ورفع أصحاب هذه المتاجر شعار "ابق بالمنزل واستمتع بأكل الشوكولاتة".

الشيف مايكل لويس أندرسون، مع اللوحة التي ابتكرها الشيف مايكل لويس أندرسون، مع اللوحة التي ابتكرها

وصنع الشيف مايكل لويس أندرسون، وهو صانع كعك بلجيكي وطاه للمخبوزات والحلويات، مشهداً كاملاً من الشوكولاتة مستوحى من قصة السلحفاة والأرنب لتذكير الناس بضرورة البقاء في منازلهم.

وقال أندرسون: "لا يجب أن تكون في الخارج تركض لأنك يجب أن تحمي نفسك في هذا الوقت العصيب، بينما السلحفاة تتخذ من المنزل درعاً يحميها".

الأرنب يهرب من فيروس كورونا في لوحة الشيف مايكل لويس أندرسون الأرنب يهرب من فيروس كورونا في لوحة الشيف مايكل لويس أندرسون
فيروس كورونا من الشوكولاتة في لوحة الشيف مايكل لويس أندرسون فيروس كورونا من الشوكولاتة في لوحة الشيف مايكل لويس أندرسون

موضوع يهمك
?
تحدى شاب في جنوب إفريقيا ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم زفافه والحظر الذي يحول دون إقامة حفل زفافه، وأتم زواجه في مرآب...

شاب يتحدى الإصابة بكورونا والعزل ويقيم حفل زفافه في مرآب شاب يتحدى الإصابة بكورونا والعزل ويقيم حفل زفافه في مرآب سوشيال ميديا

أما صانع الشوكولاتة الفرنسي المولد جيروم فقد أغلق متجره في بروكسل في البداية عندما فرضت السلطات القيود في 18 مارس/آذار الماضي، لكنه عاد ليفتح أبواب المتجر ويقدم أيضاً خدمة التوصيل للمنازل لمجموعة منتجاته الخاصة بعيد الفصح.

وشهدت بلجيكا حتى الآن 3016 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وعبر القارة الأوروبية، حيث يستعد الملايين للاحتفال بعيد الفصح وهم محجورون في منازلهم، ابتكر طهاة الحلويات قطعا من الشوكولاتة تمزج ما بين رموز هذا العيد (كالبيض والأرانب والخرفان) وبين التوعية بمخاطر فيروس كورونا.

بيض من الشوكولاتة مغلف بأشكال تشبه فيروس كورنا مع رسالة تحذير في فرنسا بيض من الشوكولاتة مغلف بأشكال تشبه فيروس كورنا مع رسالة تحذير في فرنسا
بيض من الشوكولاتة مغلف بأشكال تشبه فيروس كورنا مع رسالة تحذير في فرنسا بيض من الشوكولاتة مغلف بأشكال تشبه فيروس كورنا مع رسالة تحذير في فرنسا
أرنب من الشوكولاتة يرتدي كمامة في اليونان أرنب من الشوكولاتة يرتدي كمامة في اليونان
أرنب من الشوكولاتة يرتدي كمامة في اليونان أرنب من الشوكولاتة يرتدي كمامة في اليونان
أرانب من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا أرانب من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا
أرنب من الشوكولاتة يرتدي كمامة في اليونان أرنب من الشوكولاتة يرتدي كمامة في اليونان
أرانب من الشوكولاتة بلباس الممرضات ترتدي كمامات في سويسرا أرانب من الشوكولاتة بلباس الممرضات ترتدي كمامات في سويسرا
أرانب من الشوكولاتة بلباس الممرضات ترتدي كمامات في سويسرا أرانب من الشوكولاتة بلباس الممرضات ترتدي كمامات في سويسرا
خرفان من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا خرفان من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا
خرفان من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا خرفان من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا
خرفان من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا خرفان من الشوكولاتة ترتدي كمامات في ألمانيا

كلمات دالّة

#الشوكولاتة, #الحجر, #فيروس, #وباء, #كورونا, #الإغلاق, #العزل, #فيروس كورونا, #الفصح

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر