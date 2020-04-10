هذا ما فعله صانعو الشوكولاتة لحث الناس على البقاء بالمنزل

استمر صانعو الشوكولاتة وكبار الطهاة في بلجيكا في إنتاج الحلوى احتفالا بعيد الفصح رغم القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تغلق المتاجر المختصة ببيع الشوكولاتة أبوابها بل أتاحت أيضا توصيل الطلبات للمنازل. ورفع أصحاب هذه المتاجر شعار "ابق بالمنزل واستمتع بأكل الشوكولاتة".

وصنع الشيف مايكل لويس أندرسون، وهو صانع كعك بلجيكي وطاه للمخبوزات والحلويات، مشهداً كاملاً من الشوكولاتة مستوحى من قصة السلحفاة والأرنب لتذكير الناس بضرورة البقاء في منازلهم.

وقال أندرسون: "لا يجب أن تكون في الخارج تركض لأنك يجب أن تحمي نفسك في هذا الوقت العصيب، بينما السلحفاة تتخذ من المنزل درعاً يحميها".

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أما صانع الشوكولاتة الفرنسي المولد جيروم فقد أغلق متجره في بروكسل في البداية عندما فرضت السلطات القيود في 18 مارس/آذار الماضي، لكنه عاد ليفتح أبواب المتجر ويقدم أيضاً خدمة التوصيل للمنازل لمجموعة منتجاته الخاصة بعيد الفصح.

وشهدت بلجيكا حتى الآن 3016 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وعبر القارة الأوروبية، حيث يستعد الملايين للاحتفال بعيد الفصح وهم محجورون في منازلهم، ابتكر طهاة الحلويات قطعا من الشوكولاتة تمزج ما بين رموز هذا العيد (كالبيض والأرانب والخرفان) وبين التوعية بمخاطر فيروس كورونا.