فيديو لرئيس وزراء اليابان مع كلبه يفتح نار غضب عليه

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأحد ردوداً غاضبة من بعض مستخدمي تويتر بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه، يحتسي الشاي ويقرأ مرفقاً التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.

وفتح هذا المقطع نار الانتقادات ضد المسؤول الياباني، بعد أن اتهمه بعض المغردين أنه لا يشعر مع معاناة الناسـ، فيما اعتبر آخرون أن رسالته تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

فعلى الرغم من أن المقطع الذي نشره آبي كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعاً لنفسه، وهو يغني عن الرقص في المنازل داعياً الناس للانضمام إليه، إلا أن هذا السبب لم يشفع لرئيس الوزراء على ما يبدو.

"من تظن نفسك؟"

فقد كتب أحد مستخدمي تويتر على سبيل المثال "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف.. لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".

في المقابل دافع آخرون للموقع عن آبي، قائلين إن "من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على وقت دون عمل".

في حين لم يعلق أي من ممثلي آبي خارج ساعات العمل العادية.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد في اليابان تخطى ستة آلاف إصابة، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت.