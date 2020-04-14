شاهد كيف جمع بريطاني عمره قرن مبلغا ضخما لمحاربي كورونا

This is 99-year-old war veteran Tom Moore from Bedfordshire. He’s walking 100 lengths of his 25-metre garden ahead of his 100th birthday, all for @NHSCharities



What an absolute HERO! He’s one of the many reasons I love my job 👏 @itvanglia pic.twitter.com/YHp4COM2lz — Rebecca Haworth (@Beccareports55) April 8, 2020

دخل محارب بريطاني سابق شارف على بلوغ المئة عام تحدياً بقطع حديقته مئة مرة مستعينا بجهاز يساعده على المشي لجمع المال للممرضين، وقد حقق أكثر من مليون ونصف مليون جنيه إسترليني حتى الآن.

وقرر الكابتن توم مور، وهو من قدامى المحاربين، قطع حديقته البالغ طولها 25 متراً، مئة مرة قبل أن يحتفل بعيد ميلاده المئة في 30 نيسان/أبريل. وهو يقوم بذلك بوتيرة عشر رحلات يومياً في حديقته بواسطة جهاز يساعده على المشي.

وقد وجه نداء إلى العامة لمساندته في مسعاه، إذ إن التبرعات ستوجه إلى جمعيات تساعد موظفي نظام الصحة الوطني في بريطانيا الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة التي تسببت بوفاة أكثر من 11 ألف شخص في بريطانيا.

وتمكن الرجل التسعيني حتى الثلاثاء من جمع أكثر من 1,5 مليون جنيه من نحو 74 ألف شخص على ما جاء على موقع جمع التبرعات "جاستغيفينغ"، فيما كان حدد هدفا يتمثل بألف جنيه قبل أسبوع.

وقال الرجل المسن عبر محطة "أي تي في"، الثلاثاء، وقد ارتدى سترة تغطي صدرها الأوسمة "إنه أمر لا يصدق". وأشاد الجندي السابق في الحرب العالمية الثانية بعمل طواقم الرعاية الصحية موضحاً أن "جيشنا هذه المرة يرتدي بزات الأطباء والممرضين".

وتوم مور من يوركشير تابع دروسا في الهندسة المدنية قبل أن ينخرط في صفوف الجيش خلال الحرب العالمية الثانية. وقد خدم بعد ذلك في الهند وبورما.