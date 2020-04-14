صور موجعة.. رضيعة مريضة بالقلب تصاب بكورونا

أصيبت طفلة بريطانية تبلغ من العمر ستة شهور فقط بفيروس "كورونا" المستجد، بعد خضوعها لعملية في القلب حيث تعاني من مشاكل صحية منذ ولادتها.

ونشر والدا الطفلة صورا موجعة لابنتهما الرضيعة وهي ترقد داخل أحد المستشفيات وتتلقى الأوكسجين على مدار الساعة لمساعدتها على التنفس.

وقال ذوو الطفلة الرضيعة إن ابنتهم مصابة بكوفيد 19، مناشدين الناس الالتزام بمنازلهم والاستجابة لكافة التعليمات الحكومية من أجل الحد من المرض ووقف انتشار العدوى بين الناس.

هذا وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إن الطفلة الرضيعة إرين باتس ولدت وهي تعاني من مشاكل صحية اضطرت الأطباء لإجراء عملية قلب مفتوح لها، وهي العملية التي نجحت فعلا لكن الطفلة تكافح فيروس "كورونا" حاليا في أحد المستشفيات البريطانية.

الطفلة المعجزة

وأمضت الطفلة شهورا تحت العلاج منذ ولادتها، وبدأت بالتعافي، وهو ما دفع والديها إلى تسميتها "الطفلة المعجزة".

في حين، أكد الأطباء لذوي الطفلة يوم الجمعة الماضية، أن الفحوص أظهرت إصابة الرضيعة بالوباء.

ونشر والدا الطفلة صورا مفجعة لها وهي مستلقية على السرير في المستشفى، وسمحوا لوسائل الإعلام بنشر الصورة وتداولها من أجل التحذير من الفيروس ولتوعية الناس من مخاطره.