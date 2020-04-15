لتفادي "طلاق كورونا" باليابان.. شقة واستشارة بـ40 دولاراً

تعرض شركة يابانية شققها الفارغة للأزواج الذين يعانون من المشكلات جراء التوتر الناجم عن تدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كوسيلة للافتراق وحصول كل طرف على بعض الوقت بمفرده.

وقالت شركة "كاسوكو"، ومقرها في طوكيو: "نرجو من الزبائن التشاور معنا قبل التفكير في "طلاق فيروس كورونا".

وقدمت الشركة شققها المفروشة بالكامل على أنها "ملاذ مؤقت" للأشخاص للهروب من العائلة، سواءً بهدف العمل أو لمجرد الحصول على بعض السلام والهدوء.

وقد أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في سبع مناطق بسبب تفشي الفيروس. إلا أن الإجراءات لا تتضمن حظراً على الخروج، لكن طُلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري. وتم إغلاق المدارس، كما أن عدداً كبيراً من الموظفين يعملون من منازلهم.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يجدون هذا التدبير مرهقاً، تقدم "كاسوكو" شققاً في مقابل 4400 ين (40 دولاراً) في اليوم.

وقال الناطق باسم الشركة كوسوكي أمانو لوكالة "فرانس برس" إن "كاسوكو" أصبح لديها 20 زبوناً منذ أطلقت الحملة في الثالث من نسان/إبريل الحالي. كما أن الخدمة تتضمن استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة حول موضوع الطلاق مع مسؤول قانوني.

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وأضاف: "من بين الأشخاص الذين لجأوا إلى هذه الخدمة، امرأة قالت إنها هربت بعد شجار كبير مع زوجها، وأخرى قالت إنها تريد الحصول على بعض الوقت لنفسها لأنها تعبت من رعاية أطفالها الموجودين في المنزل طوال اليوم بسبب إغلاق المدرسة فيما يعمل زوجها عن بعد من البيت".

وتابع: "ليس لدينا بيانات كثيرة تظهر أن الطلاق آخذ في الازدياد، لكن تقارير وسائل الإعلام تفيد بأن معدلات الطلاق ترتفع في الصين وروسيا بعد إجراءات الإغلاق، ما جعلنا نتوصل إلى ابتكار هذه الخدمة".

وفي حين أن الشركة تقوم بتسويق الشقق بطريقة فكاهية، فقد اجتذبت الخدمة أيضاً المستخدمين الذين يواجهون مشكلات خطرة من بينهم امرأة فرت من العنف المنزلي.

وتملك الشركة حوالي 500 وحدة في أنحاء البلاد، خصوصاً في وسط طوكيو. ويعني انخفاض السياحة أن الكثير منها أصبحت شاغرة.

وتأتي هذه الحملة مع انتشار وسم #كورونا_ديفورس (طلاق كورونا) على تطبيق "تويتر" الياباني. وتكرس إذاعة "إن. اتش. كيه" العامة جزءاً من برنامجها الصباحي لتقديم النصائح حول تجنب الإحباط الذي قد يؤدي إلى الطلاق فيما يكون الأزواج محصورين داخل شقق ضيقة في كثير من الأحيان.