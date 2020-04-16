عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

شاهد طائرة روسية تحترق وتقتل 19 شخصا

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

العام الماضي، تعرضت طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير، وتحديداً في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو، إلا أن السلطات الروسية نشرت فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق الطائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية، في حادث أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

ويظهر الفيديو الطائرة غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

فيما أدين الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل القواعد المعمول بها بما يخص الهبوط العنيف، الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات حينها إن 41 شخصاً كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث، فقد أدى الهبوط العنيف للطائرة إلى اشتعال خزانات الوقود، بعدما شبت النيران بها، ما جعل الطائرة تحترق بكاملها كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.

كلمات دالّة

#فيديو, #موسكو

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر