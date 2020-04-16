شاهد طائرة روسية تحترق وتقتل 19 شخصا

العام الماضي، تعرضت طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير، وتحديداً في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو، إلا أن السلطات الروسية نشرت فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق الطائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية، في حادث أسفر عن مقتل 19 شخصاً.



Russia has released new footage of the harrowing crash landing of an Aeroflot’s Sukhoi Superjet 100 last year (sadly, 41 fatalities,10 injured)



uncomfortable to see some passengers evacuating with luggage, which would have slowed down the exit for others pic.twitter.com/MfAW2fBvgH — Serial Tweeper🕷 (@serialTweeper) April 15, 2020

ويظهر الفيديو الطائرة غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

فيما أدين الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل القواعد المعمول بها بما يخص الهبوط العنيف، الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات حينها إن 41 شخصاً كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث، فقد أدى الهبوط العنيف للطائرة إلى اشتعال خزانات الوقود، بعدما شبت النيران بها، ما جعل الطائرة تحترق بكاملها كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.