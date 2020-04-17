إصابة أبناء إعلامية لبنانية بكوفيد 19.. "صدمتي كبيرة"

عبرت الإعلامية اللبنانية، نادية بساط، عن صدمتها الكبيرة بعد ثبوت إصابة ولديها عاطف وتمارا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في مقابلة مع "الحدث"، "إن ولديها قدما من بلدين يعتبران بؤرتين للوباء في أوروبا، هما فرنسا وإسبانيا، وعند وصولهما إلى بيروت وخضوعهما لاختبار كوفيد 19 كانت النتيجة إيجابية".

ولدا الإعلامية اللبنانية #ناديا_بساط يرويان لـ #الحدث تجربتهم مع الإصابة بفيروس #كورونا والتغلب عليه.. وكيف تعاملت والدتهم مع الموقف pic.twitter.com/V3KrDZdOs7 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 16, 2020

وأكدت أنها لم تتوقع إصابتهما، ووصفت ذلك بأنها كانت "صدمة كبيرة".

بدورهما تحدث كل من عاطف القادم من مدريد وتمارا القادمة من باريس، وقالا إنهما انتقلا من مستشفى رفيق الحريري إلى المنزل، ولكن في عزل صحي حالياً لأنهما خضعا لاختبار كانت نتيجته الأولى سلبية، وبالتالي يجب عزلهم بالمنزل لمدة 14 يوماً، حتى يتم الفحص التالي لهما ويتم التأكد خلوهما من الفيروس.

من جانبها أكدت تمارا أنها لم ترَ والدتها منذ 6 أشهر.

وتحدثت عن أعراض الوباء وقالت إنه كان في البداية عبارة عن ألم في الحلق وثقل في القديمن ولكن دون سعال أو حرارة، حيث استبعد الأطباء إصابتها بكورونا، ليتم تشخيصها لاحقا بكوفيد 19.

إلى ذلك، قالت الإعلامية اللبنانية إنها تتواصل مع عاطف وتمارا عبر تطبيقات الـ"فيديو" لرؤيتهما، وقالت "لنا أشهر لا نرى بعض إلا عبر الاتصالات المرئية وقلبي دايب عليهم".

هذا وكانت ناديا كتبت تغريدة عبر تويتر، عند علمها بإصابة ولديها وقالت "لا شكّ أنها من أصعب تجارب الحياة، وصل ولداي إلى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا أنهما يحملان الفيروس، فتلاقا في غرفة مستشفى بعد أن تودعا من ستة أشهر".

وأضافت "الطبيب منعهما من التقبيل والغمر لكنهما كانا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصران على المرض نهائياً".