لقبها فيفا بـ"الملكة".. أول محترفة مصرية بملاعب إنجلترا

في تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصف لاعبة فريق السيدات لكرة القدم، في نادي "ستوك سيتي"، المصرية سارة عصام، بـ"الملكة"، إذ أنها أول محترفة مصرية تنتقل إلى ملاعب الكرة الإنجليزية.

وأشار التقرير إلى أن سارة عصام تصدرت عناوين الصحف في 2017، بعدما أصبحت أول امرأة مصرية وعربية تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

𝕿𝖍𝖊 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙𝖎𝖆𝖓 𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓 👑

🇪🇬أول محترفة مصرية في إنجلترا ✅

🥇أفضل رياضية عربية 2018 من @londonarabia ✅

⚽️أفضل هدافة لستوك 2019 ✅

🎓اللاعبة-المهندسة.. قريباً

حكاية "الملكة المصرية" سارة عصام من وادي دجلة إلى ستوك سيتي.

المقابلة (بالإنجليزية)👈 https://t.co/juz3OaYVNC pic.twitter.com/JEbhp1lArK — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) April 16, 2020

جاء هذا التقرير بعدما اكتسبت سارة عصام استحسانا عاما عند عودتها إلى مصر بسبب ردها القوي على الانتقادات المحلية بخصوص الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات المصرية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفا أنه "أثناء وجود الملكة المصرية بالحجر الصحي في القاهرة، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الحادي والعشرين".

وفي حوار خاص لها مع موقع "الفيفا"، قالت سارة: "عندما كبرت، كنت ألعب كرة القدم مع أخي، كنت الفتاة الوحيدة بين مجموعة فتيان شاركوا في ركلات الجزاء، أحببت كرة القدم على الرغم من أنني كنت جيدة جدا في كرة السلة، لكنني بالطبع أحب التحدي، ولذلك لم أتردد في اختيار كرة القدم على جميع الرياضات الأخرى.

A standing ovation to the @mohpegypt medical staff, and the front-liners who work 24/7 to keep us safe. A special thanks to @MeridienCairo for making sure our 14 day Quarantine is safe and healthy. #تحيا_مصر 🇪🇬💪🏼🙏🏻 pic.twitter.com/Rxw37zlSBx — SarahEssam (@SarahEssam64) April 13, 2020

وتابعت: "بمرور الوقت اكتسبت مزيدا من مهارات التنافس، وأصبحت أفضل من الجميع، ثم قررت الانضمام إلى نادي وادي دجلة، من هناك تلقيت دعوة للمنتخب الذي كان يستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية في 2016.

بدوره، أشار "فيفا" إلى أن سارة حزمت حقائبها وقررت مرافقة شقيقتها إلى إنجلترا من أجل البحث عن التجارب مع الأندية الإنجليزية، وأكدت الأخيرة أنها طرقت أبوابا كثيرة حتى التحقت أخيرا بستوك سيتي في عام 2017.

اختلاف هائل

إلى ذلك لفتت سارة إلى أن هناك اختلافا هائلا بين الحياة في مصر، لافتة: "يجب أن أعترف بأن هذا التكيف السريع لم يكن ممكنا بدون المساعدة التي حصلت عليها من زملائي في الفريق. لقد دعموني في التدريب والمباريات، إنهم ليسوا مجرد زملاء في الفريق ولكنهم أيضا أصدقاء مقربون، أظل على اتصال بهم عندما أكون في القاهرة".