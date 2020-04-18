عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

بالصور.. عمره 99 عاماً لف حول منزله 100 مرة دعماً للصحة

المصدر: لندن - رويترز
رابط مختصر

جمع الكابتن توم مور (99 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا، ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفات حول حديقة منزله.

وأكمل مور اللفة الأخيرة من 100 لفة حول حديقته يوم الخميس.

هذا وسجلت المملكة المتحدة 14576 وفاة من أصل 108692 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق جايمس نايسميث، وهو مدير معهد بحثي في جامعة أوكسفورد، تظهر هذه الأرقام أن "المملكة المتحدة من بين أكثر الدول تضررا بهذه الموجة الأولى للوباء".

كما أضاف أن البلد "يبدو أنه تجاوز ذروة" هذه الموجة الوبائية، لكن التراجع في الأرقام سيحصل تدريجيا، إذ سيتواصل الإعلان عن عدة مئات من الوفيات يوميا "لبعض الوقت".

وقررت الحكومة البريطانية، الخميس، تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وكانت هذه الإجراءات أقرّت في 23 آذار/مارس بهدف إبطاء مسار تفشي الفيروس.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر