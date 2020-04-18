بالصور.. عمره 99 عاماً لف حول منزله 100 مرة دعماً للصحة

Today I completed my final 10 laps, and although the mission is complete - I am going to keep on going.



The donations stand at 15.5 MILLION pounds - wow.



Thank you all - now let's continue to support our NHS!



Images by Emma Sohl - Capture The Light Photography#walkwithtom pic.twitter.com/UhDmUD3HCO — Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 16, 2020

جمع الكابتن توم مور (99 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا، ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفات حول حديقة منزله.

وأكمل مور اللفة الأخيرة من 100 لفة حول حديقته يوم الخميس.

هذا وسجلت المملكة المتحدة 14576 وفاة من أصل 108692 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق جايمس نايسميث، وهو مدير معهد بحثي في جامعة أوكسفورد، تظهر هذه الأرقام أن "المملكة المتحدة من بين أكثر الدول تضررا بهذه الموجة الأولى للوباء".

كما أضاف أن البلد "يبدو أنه تجاوز ذروة" هذه الموجة الوبائية، لكن التراجع في الأرقام سيحصل تدريجيا، إذ سيتواصل الإعلان عن عدة مئات من الوفيات يوميا "لبعض الوقت".

وقررت الحكومة البريطانية، الخميس، تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وكانت هذه الإجراءات أقرّت في 23 آذار/مارس بهدف إبطاء مسار تفشي الفيروس.