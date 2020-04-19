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ألمان يتمسكون بالمعجنات الفرنسية رغم إغلاق الحدود

المصدر: لاوترباخ - فرانس برس
ألماني يتسلم الخبز الفرنسي عند الحدود (فرانس برس)
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يواصل سكان قرية ألمانية على الحدود مع فرنسا التزود بالباغيت والكرواسان، فيما تغلق بلدان العالم حدودها للحد من تفشي فيروس كورونا، وهم يبتكرون طرقا للحصول على هذه المنتجات يوميا.

لاوترباخ لاوترباخ

من متجرها الواقع في المركز الحدودي الفرنسي القديم في بلدة كارلينغ في موزيل، أمام الخبازة ميريام جانسم بوالي عشرات الأمتار لاجتيازها كل صباح، باستثناء يوم الاثنين، لتسليم منتجات طلبها عبر الهاتف زبائن على الجانب الآخر من نهر الراين، منعوا من عبور الحدود.

لاوترباخ لاوترباخ

فبعد فرض إجراءات حظر السفر بين البلدين في ظل انتشار كوفيد 19، لم يعد الزبائن في الجانب الألماني "يجرأون على المجيء"، وفق ما أوضحت جانسم بوالي التي تضع مريولا أبيض وتحمي وجهها بقناع.

الحدود الفرنسية الألمانية الحدود الفرنسية الألمانية

من بين أكثر زبائنها ولاء، هارتموت فاي (52 عاما) وهو من سكان قرية لاوترباخ، ويشتري المعجنات من فرنسا منذ "عقود".

وهو ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيما كان "يصطاد" خبز الباغيت والكرواسان من الخبازة الفرنسية باستخدام قصبة صيد.

لاوترباخ لاوترباخ

وراودته الفكرة لتكون بمثابة تأكيد على "الصداقة الفرنسية الألمانية" كما قال مبتسما. وأضاف "إنها مسألة تقاليد. نحن نشتري خبزنا من فرنسا منذ عقود".

كلمات دالّة

#فرنسا, #خبز فرنسي, #ألمانيا

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