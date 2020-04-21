جريمة مروعة في لبنان.. ذبح زوجته وقتل 8 بالرصاص

كشف مصدر أمني في لبنان، الثلاثاء، أن رجلاً ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه في بلدة بعقلين.

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائياً في ‬‬بعقلين على بعد 45 كيلومترا جنوب العاصمة بيروت.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنّه لا يعرف شيئاً عن صحّة الزعيم الكوري الشمالي كيم بونغ-أون الذي أفادت تقارير أنه... ترمب عن حالة كيم الصحية: سأتصل للاطمئنان أميركا

في المقابل، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة "مجهولة".



كما قال المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة سوريين، بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام كانا في منزل تحت الإنشاء كان مسرحا لإطلاق النيران.

من جانبه، استنكر رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، "الجريمة المروعة"، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية بالإسراع في التحقيق فيها.

وإثر العثور على الجثث توجهت قوى أمنية وعسكرية إلى المكان، وحلقت طائرات مروحية تعود للجيش في سماء المنطقة.