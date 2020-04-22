سبق العالم والأبحاث.. رئيس دولة يعلن عن علاج لكورونا

"لقد أجريت الاختبارات.. وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج"، هكذا أعلن رئيس مدغشقر للوزراء والدبلوماسيين والصحافيين عن دواء يقضي على فيروس كورونا المستجد، مجتازاً بذلك كل أبحاث علماء العالم الذين يسابقون الزمن لإجراء التجارب.

موضوع يهمك مازال سباق اللقاحات بين الدول مستمرا، بعد أن أضحى العالم يسابق الزمن لإيجاد حل ينهي تفشي فيروس كورونا المستجد، ويوقف... سباق اللقاحات مستمر.. ألمانيا: سنبدأ تجارب سريرية العرب و العالم

فالرئيس أندريه راجولينا، أكد بعد يوم على تخفيف إجراءات الحجر المفروضة في المدن الرئيسية الثلاث بمدغشقر من أجل احتواء وباء كوفيد-19، أن علاجا عشبيا محليا ليس فقط يمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد بل يعالجه أيضا.

#Madagascar lancera demain le < CVO ou Covid-Organics> remède traditionnel amélioré composé d’Artemisia & de plantes médicinales Malagasy suite aux études scientifiques de l’IMRA (Institut Malagasy de Recherche Appliquée).

1ers tests cliniques encourageants, 1ère étape franchie ! pic.twitter.com/MRJTZKvujr — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) April 19, 2020

وأضاف الرئيس في المؤتمر: "هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، مشيرا وهو يرتشف جرعة منه، "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

"كوفيد العضوي"

والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى، وفقا لمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية.

إلا أنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا حتى الآن، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره.

واجبي "حماية شعب مدغشقر"

يشار إلى أن العلماء كانوا قد حذروا من المخاطر المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أية تحفظات من هذا القبيل، وقال إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس، حيث إن من واجبه "حماية شعب مدغشقر".

إلى ذلك، فإن سباق اللقاحات بين الدول مازال مستمرا، بعد أن أضحى العالم يسابق الزمن لإيجاد حل ينهي تفشي فيروس كورونا المستجد، ويوقف إزهاق الأرواح.

فقد أعلنت ألمانيا بعد أميركا وبريطانيا، تحديدا السلطات الصحية الفيدرالية في البلاد، الأربعاء، أن شركة "بيونتيك" التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأميركي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد الوباء.

#Covid19 Le remède validé et présenté par le président malgache Andy Rajoelina n'a déjà guéri que 2 personnes. @WHO @USAIDMadagascar @UNICEFMada pic.twitter.com/SLUyaXwegR — Sammy Mupfuni (@SMupfuni) April 21, 2020

وقبل ألمانيا وبريطانيا وأميركا، أعلنت أستراليا وروسيا أيضا عن تجارب على لقاحات من أجل القضاء على جائحة كورونا التي قتلت أكثر من 140 ألف روح وأصابت مليوني إنسان.