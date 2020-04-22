فيديو طريف لطبيب شهير يطمئن طفلة على "جنية الأسنان"

"جنية الأسنان" ليست معرضة لخطر الإصابة بعدوى كورونا.. بهذه الكلمات طمأن الطبيب المتخصص في الصحة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، طفلة قلقة اتصلت به خلال برنامج عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي.

ففي مقطع صغير من المقابلة نشر على "يوتيوب" الاثنين قبل عرضها، طرحت فتاة من لوس أنجلوس تبلغ من العمر سبع سنوات وعرّفت عن نفسها باسم آفا، سؤالاً طريفاً عليه قائلة: "هل ستتمكن جنية الأسنان من المجيء إليّ إذا فقدت إحدى أسناني، أم سيحول فيروس كورونا دون ذلك؟ وهل يمكنها أن تصاب بالفيروس؟".

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وردّ فاوتشي سريعاً قائلاً: "لا أعتقد أنك في حاجة إلى القلق بشأن جنية الأسنان"، مضيفاً: "عندما تسقط إحدى أسنانك، ضعيها تحت الوسادة وأؤكد لك أن جنية الأسنان لن تصاب بالعدوى ولن تمرض".

إلى ذلك سيحلّ فاوتشي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأربعاء ضيفاً مع الممثل ويل سميث في عرضه "ويل فروم هوم" على تطبيق "سناب تشاب".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تضررت بشدة من تفشي كوفيد 19 وسجلت أكثر من 800 ألف إصابة منذ بداية انتشاره.