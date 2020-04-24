مسؤول ياباني: لا ترسلوا النساء للتبضع.. ترددهن خطر

تعرض رئيس بلدية مدينة أوساكا اليابانية لانتقادات حادة بعد اقتراحه أن يقوم الرجال بالتسوق أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد لأن النساء "يحتجن إلى وقت طويل" لاتخاذ القرار.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ بسبب الوباء. وقد طلب من المقيمين في بعض المناطق التسوق بشكل أقل تواتراً وبإرسال فرد واحد فقط من العائلة للحصول على المؤن للحد قدر الإمكان من التسبب بازدحام.

وقال رئيس البلدية ايشيرو ماتسوي للصحافيين الخميس إنه يجب تكليف الرجال بالقيام بتسوق البقالة لأن النساء "يستغرقن وقتاً طويلاً في جولاتهن ويترددن كثيراً" قبل اتخاذ قرار شراء هذا المنتج أو ذاك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

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وأضاف الرجل البالغ من العمر 56 عاماً: "يمكن للرجال أن يجمعوا الأشياء التي طلب منهم شراؤها ويعودوا إلى المنزل، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن يذهبوا للتسوق أن يتجنبوا الاتصال البشري".

وعندما اعترض أحد الصحافيين على تصريحاته، اعترف ماتسوي بأن ملاحظاته قد يُنظر إليها على أنها متخلفة، إلا أنها تنطبق على عائلته.

لكن المسؤول الياباني واجه انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمه أحد مستخدمي "تويتر" بأنه "لا يحترم النساء والرجال على حد سواء".

وقال آخر إن ملاحظاته "مليئة بالتحيز ضد النساء"، معتبرا أن "هناك رجالاً غير حاسمين ونساء حازمات".

وغرّد مستخدم ثالث: "هل يعتقد أن المتسوقين يرغبون في تضييع الوقت؟ إنهم يفكرون في القوائم والأسعار".

لكن كان هناك بعض الدعم لرئيس البلدية. وكتب أحد المستخدمين: "هذا صحيح. النساء المسنات على وجه الخصوص يدردشن مع بعضهن البعض ولا يعرن اهتماماً للتسوق".