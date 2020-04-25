طاهٍ شهير: الأكل بالمطاعم أكثر أماناً من المنزل بظل كورونا

قال الطاهي الفرنسي الشهير ألان دوكاس، إن تناول الطعام في المطاعم أكثر أماناً من تناوله في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا.

ومع إغلاق المطاعم بسبب التدابير الاحترازية المفروضة في أنحاء العالم، قال دوكاس إن التسوق والطهو في المنزل أكثر خطورة من الذهاب لتناول الطعام في الخارج.

وأوضح في حديث مع وكالة "فرانس برس" قائلاً: "من الأفضل تناول الطعام في مطعم يتخذ كل الاحتياطات اللازمة بدلاً من تناوله في المنزل، إذ يتعين عليك الذهاب إلى السوبرماركت المحلي الصغير حيث يصطدم الناس بعضهم ببعض ويلمسون الخضر والفاكهة ولا يضع جميعهم الأقنعة".

ورأى دوكاس الذي حصلت مطاعمه على 17 نجمة ميشلان، أكثر من أي طاه في العالم، أن من المنطقي أكثر تناول الطعام في الخارج.

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وقد أغلقت المطاعم بناءً على نصيحة علمية لوقف انتشار الفيروس عبر فرض التباعد الاجتماعي.

وجاءت تصريحات دوكاس بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة فتح "تدريجي ومسؤول" للمطاعم في فرنسا.

وقال دوكاس إن ماكرون أخذ طلبه بإعادة فتح المطاعم بعين الاعتبار، مضيفاً أن المقاهي والمطاعم يمكن أن تبدأ بإعادة فتح أبوابها في الفترة الممتدة من "2 حزيران/يونيو حتى 20 منه" إذا استمرت حصيلة وفيات الفيروس في الانخفاض.

وقد مثّل الطاهي قطاع الضيافة الذي تضرر بشدة في البلاد في اتصال بالفيديو مع الرئيس الفرنسي.

وتُعد فرنسا البلد الأكثر استقطاباً للسياح في العالم، ويعمل في قطاع الخدمات والضيافة حوالي مليون شخص.

والمقاهي والمطاعم جزء من الثقافة والهوية الفرنسيتين، لكنها أغلقت أبوابها منذ نحو ستة أسابيع.