الكمامة تحرج رئيس جنوب إفريقيا.. فيديو طريف

بخطاب له حول أهمية ارتداء الأقنعة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أخفق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بوضع الكمامة الواقية، فبينما كان يشرح الطريقة وضع الرئيس القناع حول عينيه بدلا من فمه وأنفه.

وانتشر مقطع فيديو لرامافوزا يوضح الموقف المحرج، وذلك بعدما أعلن الرئيس أن بلاده ستخفف بعض قيود الإغلاق اعتباراً من الشهر المقبل.

كما حض أولئك الذين يغادرون منازلهم ويستخدمون وسائل النقل العام على وضع أقنعة الوجه، ثم حاول تقديم عرض توضيحي حول كيفية ارتدائها ويظهر الفيديو الرئيس وهو يضع القناع حول إحدى أذنيه.

وبعد فشله بتثبيت القناع، قفزت الكمامة إلى عيني الرئيس قبل أن يصيب أخيرا بوضعها بالطريقة السليمة.

إلى ذلك انتشر مقطع الفيديو الطريف بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس يرد على السخرية

بالمقابل، رد الرئيس على التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "حسناً لأولئك الذين كانوا يضحكون على الفيديو أمس، سأفتح قناة تلفزيونية حيث سأقوم بتعليم الأشخاص طريقة ارتداء أقنعة الوجه بطريقة سليمة".

يشار إلى أن جنوب إفريقيا كانت أعلنت في 26 مارس/آذار، حظر تجوال وعزل منزلي مدة 21 يوماً، وقد تم تمديد الإجراءات منذ ذلك الحين مع حض معظم الناس على البقاء في المنزل.