بيل غيتس متفائل.. وهذه نصائحه أثناء البقاء في المنزل

ظهر بيل غيتس ضيفًا خلال درس في Code Break، أكبر فصل تفاعلي مباشر في العالم، لمنح الطلاب بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على التركيز والتحفيز للتعلم في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي نقاش مع مؤسس الصف، هادي بارتوفي وابنته صوفيا، تحدث غيتس عن كيفية استخدام برمجة الحاسب لتصور البيانات حول فيروس كورونا، وكيف تدفع الابتكارات في علوم الحاسب الطب إلى الأمام.

موضوع يهمك قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مساء الأحد، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود... بعد صفر إصابات.. دبي تخفف القيود على "نايف" و"الراس" العرب و العالم

كما وصف فيروس كورونا بأنه (حرب) ضد البشرية، حيث تقف البشرية بشكل كامل ضد عدو مشترك وكيف أن هذه الحرب تثير التعاون الدولي وتوجد هدفًا مشتركًا للبشرية للعمل من أجله، ولكن بالنسبة للعائلات والطلاب في جميع أنحاء العالم فإن التحول في الحياة اليومية أمر صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواكبة العمل المدرسي.

وقال غيتس للطلاب أثناء الدرس خلال قسم الأسئلة والأجوبة في الفصل: "يتطلب الأمر المزيد من الانضباط للتعلم من المنزل، فإذا شعرت بالارتباك، فسيكون التواصل أصعب قليلاً".

لكن إحدى الطرق التي شجع فيها الطلاب على التكيف مع الشكل الجديد للتعلم في المنزل هي اتباع روتين يومي منتظم، خاصة للطلاب الذين يتعين عليهم مشاركة الحاسب مع أفراد الأسرة في المنزل، وقال غيتس: “أعتقد أن وجود نمط طبيعي جديد ومحاولة الالتزام كل يوم بهذا الأمر مفيد للغاية، كما أن التأديب مهم جدًا”.

تفاءل

كما حث الطلاب على استخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة في التعلم بالسرعة التي تناسبهم، سواءً كانت دورات عبر الإنترنت أو الاتصال بصديق يفهم المواد بشكل أفضل، حيث قال: "إن مشاركة فهمك مع الطلاب الآخرين أمر مهم"، كما أخبر غيتس الطلاب بقضاء بعض الوقت في الخارج إذا استطاعوا، حيث قال لأحد الطلاب: “لا يزال يتعين عليك الخروج قليلاً إذا كان مسموحًا لك، احصل على الانتعاش حتى لا تربك نفسك”.

هذا وعلى الرغم من الصعوبات التي سببها فيروس كورونا، قال غيتس إنه متفائل بشأن الوحدة العالمية التي يمكن أن تأتي من المعركة ضد الفيروس، وتابع جيتس قوله عن استجابة العالم للوباء: “شهدنا تعاونا دوليًا كبيرًا، وهناك انتصار كبير سيأتي على أساس عمل علماء العالم معًا”.