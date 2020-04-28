 البنتاغون يرفع الحظر عن مقاطع فيديو سرية لظواهر غامضة!

قامت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) برفع حظر السرية عن 3 مقاطع فيديو تابعة للبحرية الأميركية، وكانت مدرجة سرية للغاية لكن سبق ‏تسريبها، بحسب ما نشره موقع ‏NBC‏ الأميركي وما سبق أن تناولته "‏العربية.نت" في حينه من وجهة النظر العلمية.‏

وتعرض مقاطع الفيديو "ظواهر جوية غير مفسرة" وربما يعتقد البعض أنها ‏لأجسام طائرة مجهولة الهوية ‏UFO، لكن بحسب ما ذكرته المتحدثة باسم ‏البنتاغون سوزان غوف، أنه لمنع أي سوء فهم أو تأويل من جانب عموم ‏الناس بشأن ما إذا كانت اللقطات المتداولة حقيقة أم لا، أو ما إذا كان هناك ‏المزيد من مقاطع الفيديو أم لا، فإن هذه "الظواهر الجوية التي لوحظت في ‏مقاطع الفيديو لا تزال توصف بأنها غامضة".‏

تم التقاط مقاطع الفيديو، التي أقرت البحرية الأميركية سابقًا بأنها حقيقية، ‏خلال ما شاهده طيارو مقاتلة البحرية على أجهزة استشعار الفيديو الخاصة ‏بهم خلال رحلات التدريب في عامي 2004 و2015، وسبق أن قامت ‏صحيفة "نيويورك تايمز" بنشرهم في عام 2017.‏

وأضافت غوف في بيان صدر اليوم عن البنتاغون: "أذنت وزارة الدفاع بنشر ‏ثلاثة مقاطع فيديو غير مصنفة تابعة للبحرية الأميركية، تم التقاط أولهم في ‏نوفمبر 2004 والمقطعان الآخران في يناير 2015، وهي المقاطع التي ‏تم تداولها في مواقع غير مصرح لها بالنشر بعد تسريبهم إليها عامي ‏‏2007 و2017".‏

وأضاف بيان البنتاغون أنه "بعد مراجعة شاملة، قررت الوزارة أن الإفراج ‏عنهم والسماح بتداول مقاطع الفيديو، غير المصنفة سرية، لا يعد كشفًا لأي ‏قدرات أو أنظمة ذات حساسية خاصة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة ‏بشأن شن غارات من الظواهر الجوية المجهولة ضد المجال الجوي ‏العسكري".‏

وتم نشر مقطعي فيديو من المقاطع الثلاثة في سياق مقال في "نيويورك تايمز" ‏يرجع إلى ديسمبر 2017 لشرح كيف قامت حكومة الولايات المتحدة بإدارة ‏برنامج للتحقيق في تقارير حول وجود أجسام طائرة مجهولة الهوية حتى عام ‏‏2012.‏

وتم تداول مقطع الفيديو الثالث في مارس 2018 من قبل أكاديمية النجوم ‏للفنون والعلوم، وهي مجموعة شركات خاصة متخصصة في البحث العلمي ‏والإعلام.‏

وأثار قرار البنتاغون بالكشف عن مقاطع الفيديو اهتمامًا متجددًا حول ما يمكن ‏أن يكون قد نما إلى علم الجيش الأميركي حول محتوى مقاطع الفيديو، وما إذا ‏كانت تعد دليلاً قاطعًا على وجود أجسام غريبة أو كائنات فضائية غريبة.‏

ويؤكد الكوماندور متقاعد ديفيد فرافور، في تصريح لشبكة ‏ABC News، أن ‏ما تم تصويره وشاهده خلال مشاركته في مهمة تدريب روتينية عام 2017 ‏قبالة ساحل كاليفورنيا، أجسام لا تنتمي إلى هذا العالم، موضحا أنه ليس ‏‏"مجنونا، ولم يتناول أي خمور".‏

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وأضاف الكوماندور فرافور أن ما شاهده كان بعد أن أمضى 18 عامًا في ‏مجال الطيران: "رأيت كثيرًا من كل ما يمكنني رؤيته في هذا المجال، ولم ‏يكن هذا شيئًا قريب الشبه من أي شيء رأيته من قبل".‏

وقال: "لم يسبق أن رأيت هذه الظاهرة طوال مسيرة ‏عملي في مجال الطيران أو في حياتي قط، إنها تحظى بأداء وتسارع لا مثيل ‏لهما، مع الوضع في الاعتبار أن هذا الشيء يحلق بدون أجنحة".‏

وفي أبريل 2019، أقرت البحرية الأميركية بأن نشر مقاطع الفيديو أدى إلى ‏تحفيز وضع توجيهات وإرشادات جديدة لكيفية قيام الطيارين بالإبلاغ عن ‏مشاهدات أو تسجيلات لطائرات مجهولة الهوية وغير مصرح بتحليقها".‏