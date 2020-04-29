بوريس جونسون وخطيبته رزقا بصبي "في صحة جيدة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز الأربعاء ولادة ابنهما وهو "في صحة جيدة".

وقال الناطق باسم جونسون وخطيبته إن الطفل "ولد في مستشفى في لندن في وقت مبكر من صباح اليوم" الأربعاء وإنه ووالدته "في صحة جيدة".

وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة، وأصيبت خطيبته (32 عاما) بالعوارض نفسها.

وبعد خروجه في 12 إبريل/نيسان، سجل مقطعا مصورا شكر فيه فريق العمل في المستشفى لإنقاذ حياته.

وعاد جونسون، الأحد، إلى مقر عمله في "10 داونينغ ستريت" بعد تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من خروجه من مستشفى في لندن.

ويقيم الاثنان معا في داونينج ستريت منذ يوليو تموز عندما تولي جونسون منصبه. وأعلنا في فبراير شباط أنهما ينتظران مولودهما الأول.

وكتب وزير الصحة مات هانكوك على تويتر "أنا في غاية السعادة لبوريس وكاري. من الرائع الاستمتاع بلحظة فرح خالصة".

وكان جونسون، الذي يرفض الإفصاح عن عدد أولاده، متزوجا في السابق من مارينا ويلر وأنجبا أربعة أطفال. وأعلنا انفصالهما في

سبتمبر أيلول 2018 وتم الطلاق هذا العام.