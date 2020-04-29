صور لزوارق فاخرة.. هل يقيم كيم ببيته الساحلي المفضل؟

قال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية، إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها الزعيم كيم يونغ أون وحاشيته في الآونة الأخيرة، قرب وونسان، تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وكثرت التكهنات حول صحة كيم ومكان وجوده بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات البلاد في 15 أبريل بذكرى مولد جده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية.

ويوم الثلاثاء قال موقع "إن.كيه برو"، الذي يتابع كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان.

وجاء ذلك في أعقاب تقرير بثه مشروع "38 نورث" الذي يتابع كوريا الشمالية، ومقره الولايات المتحدة، وجاء فيه أن الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان.

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن احتمال وجوده هناك منطقي، ربما لتجنب التعرض لفيروس كورونا المستجد، وأعربوا عن تشككهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير.

لكنهم يشددون أيضا على أن صحة كيم ومكان وجوده من الأسرار التي تبذل السلطات جهدا كبيرا لحمايتها ومن الصعب الحصول على معلومات موثوق بها في كوريا الشمالية.

موضوع يهمك في كوريا الشمالية، المعروفة باسم "مملكة هيرمت" ككل دولة تعزل نفسها "عمداً" عن العالم، رجل موصوف بأنيق، وبأنه الوحيد... من يكون هذا "الأنيق" المرجّح ليحكم كوريا خلفاً لزعيمها؟ الأخيرة

وكانت آخر مرة ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية شيئا عن مكان كيم في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعا. لكن تقارير شبه يومية تُنشر عن قيامه بإرسال خطابات ورسائل ودبلوماسية.

وقال مايكل مادن، الخبير في شؤون القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة، إن فيلا وونسان "من بيوته (كيم) المفضلة". وسبق أن قال مادن إن علاقة كيم بوونسان تشبه علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنتجع مار الاجو في فلوريدا.