الفيفا ينذر اللاعبين.. لا بصاق في المباريات بزمن كورونا

كورونا وصل الملاعب الخضراء، ليس فقط بسبب إصابات اللاعبين حول العالم، بل بسبب مخاوف متزايدة من موجة ثانية تنشر الفيروس المستجد، مع اقتراب أغلب الدول من اتخاذ قرارات بإنهاء الحجر الصحي المنزلي، وهو ما يلزم بتطبيق إجراءات أخرى للحد من الجائحة.

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ومع احتمال عودة المباريات، يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على منع البصق نهائيا في الملاعب، بسبب الخوف من انتشار عدوى مرض "كوفيد 19"، بحسب رئيس اللجنة الطبية في "الفيفا".

إنذار أصفر أو أحمر!

ووفقا للمعلومات، سيعاقب اللاعب بالبطاقة الحمراء بشكل مباشر في حال قام بالبصق على أرض الملعب، لأن اللعاب يمكن أن يبقى لساعات طويلة في أرض الملعب ما سيسبب بانتشار الفيروس التاجي.

وحذر ميشيل ديهوغي من أنه سيتعين على لاعبي كرة القدم تغيير سلوكهم على أرض الملعب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

كما قال ديهوغي في تصريح لصحيفة "التليغراف"، إن "هذه ممارسة شائعة في كرة القدم، لكنها ليست صحية بالمطلق"، مضيفا: "لذا عندما نبدأ كرة القدم مرة أخرى أعتقد أنه يجب علينا تجنب ذلك. السؤال هو ما إذا كان ذلك ممكنا. ربما يمكن للحكام إعطاء بطاقة صفراء".

عادة غير صحية

واعتبر ديهوغي أن هذه العادة "غير صحية وتساهم بنشر الفيروس، وهذه هي أحد الأسباب التي تجعلنا حريصين للغاية قبل أن نبدأ مرة أخرى".

إلى ذلك خبراء الصحة إن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من لاعب لآخر، إذا استمر البصق كالمعتاد في الملاعب، خاصة أن اللاعبين يمكن أن يكونوا بدون أعراض أثناء المنافسات.