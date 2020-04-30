في البرازيل.. مقتل رجل أمن بسبب "كمامة"!

هي جريمة غريبة ذهب ضحيتها موظف أمن في أحد المتاجر بالبرازيل، بعد أن رفض أحد الزبائن ارتداء كمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

في التفاصيل، نشرت صحيفة "متروبولياس" البرازيلية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر شجارا وقع في مدينة أراوكاريا بولاية بارانا جنـوب البلاد.

Câmeras registraram o momento em que segurança de um mercado é agredido por cliente que se recusou a colocar máscara para entrar no local. O registro também mostra uma funcionária sendo baleada. O caso aconteceu em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (via @PortalBandaB) pic.twitter.com/ccJrQGFrtJ — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) April 29, 2020

الحكاية بدأت عندما دخل زبون إلى متاجر المدينة الكبرى للتسوق، دون كمامة، فطالبه رجل الأمن بارتدائها، ما سبب جدالاً، فهاجم الزبون الضخم رجل الأمن وطرحه أرضا وبدأ يكيل له اللكمات، وعندما حاول مسؤولو الأمن الباقين التدخل سارع المعتدي إلى الفرار.

كما وقع إطلاق نار أدى إلى وفاة أحد عناصر الأمن، وأظهرت الكاميرات الزبون المعتدي وهو يخرج من المتجر محاولاً الهروب.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن من أطلق النار، وكيف حدثت تلك الجريمة، إلا أن الحادثة أثارت جدلا واسعا فقد عبّر رواد المواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وغضبهم مطالبين بملاحقة المعتدي ومحاسبته.